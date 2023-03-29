Путинист Григорий Лепс посетил госпиталь в оккупированном Донецке и выдал, что он помогает лучше лекарств

Российский певец Григорий Лепс, который яро поддерживает путинский режим и развязанную ним террористическую войну в Украине, приехал в оккупированный Донецк. Там он принялся развлекать публику сепаратистов своими песнями, а также посетил местный госпиталь. Компанию ему, кстати, составила уполномоченная по правам ребенка в РФ Мария Львова-Белова, ордер на арест которой выдал Международный уголовный суд в Гааге. Ее и президента-диктатора Владимира Путина обвиняют в депортации украинских детей.

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Вместе с преступницей, которая скоро окажется на скамье подсудимых, Лепс прошелся по палатам, где лежали, в частности, и раненые дети. Артист выдал, что его музыка помогает пациентам лучше лекарств. Соответствующие видео распространил ряд пропагандистских YouTube-каналов.

Без лишней скромности путинист похвалил себя на камеру, рассказав, какую "важную миссию" он выполняет. Лепс также поделился, как гордится собой, и отметил, что деньги и другая гуманитарная помощь необязательны, если он может "лечить души людей музыкой".

"Вижу счастливые глаза, когда я пою. Меня это радует. То есть я уже не зря родился и не зря живу. Это меня возвышает над самим собой. Приятно, когда тебе ждут. И ты понимаешь, что для людей это намного важнее, чем таблетка парацетамола. Потому что это помогает душе. Это как бальзам. И опять же – я сам собой горжусь, что могу хоть чем-то помочь людям. Это не обязательно должны быть деньги или гуманитарная помощь... Безусловно музыка лечит, поэтому я считаю, что мне повезло в жизни", – выдал исполнитель.

Также путинский прихвостень, который уже не первый раз устраивает циничные поездки на захваченные Россией украинские территории, добавил, что планирует еще неоднократно посещать Донбасс с концертами.

Напомним, 17 марта МУС выдал международные ордера на арест Путина и Львовой-Беловой. Они подозреваются в организации незаконного вывоза на территорию РФ минимум 16 тыс. украинских детей из оккупированных регионов Украины. Вернуть за более чем год полномасштабной военной агрессии РФ удалось лишь 308 маленьких украинцев.

Как писал OBOZREVATEL, ранее Лепс стал участником уличной драки у одного из баров Санкт-Петербурга. В ходе пьяной потасовки он с охранником набросились на посетителя заведения и сломали ему нос.

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