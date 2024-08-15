Путинист Shaman устроил концерты на ЗАЭС и в Мариуполе, но опозорился: в сети доказали, что шоу было постановочным

Российский певец Ярослав Дронов, известный под сценическим именем Shaman, похвастался выступлениями на Запорожской АЭС и во временно оккупированном Мариуполе. Z-артист назвал захваченные российской армией населенные пункты Украины "Новороссией" и устроил шоу на костях убитых украинцев.

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В то же время он продолжает врать россиянам о том, как "радостно" исполнителя встречают украинцы и о якобы обстрелах со стороны ВСУ. Соответствующие посты появились в соцсетях путиниста.

"Приехал сюда поддержать наших бойцов и персонал ЗАЭС. А еще воочию увидеть, как восстанавливается из руин и возвращает свое величие наш Мариуполь", – выдал "скрепный" артист на каблуках и в кожаных штанах.

Дронов сделал одинокое фото на ЗАЭС и показал короткое видео из крошечного концертного зала в Мариуполе, где пророссийские слушатели сидели чуть ли не на головах друг друга, размахивая триколорами.

Интересно, что местные проукраинские каналы опровергают слова Шамана о "теплом приеме" и успешном концерте. По их информации, Дронов вынужден был переносить шоу и тайно приехал в Мариуполь, где ему свезли массовку и заставили петь на видео.

Это подтверждают скриншоты сообщений от жителей города, которые писали, что нигде не видели анонс выступления. Путинисты объяснили секретность тем, что проукраинские мариупольцы могли спланировать покушение на певца.

Ранее OBOZ.UA писал, что YouTube жестко наказал Гагарину, Лепса, Газманова и других фанатов Кремля, а недавно на музыкальной платформе Spotify удалили страницы Гагариной и Дронова.

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