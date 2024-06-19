Радовалась ударам беспилотников по России, а 24 февраля была в Киеве. Что известно о ведущей Татьяне Лазареве, которую Кремль внес в 'список террористов'

Российскую телеведущую Татьяну Лазареву в России внесли в так называемый "список террористов и экстремистов" из-за поддержки Украины. Она радовалась, когда украинцы давали отпор захватчикам, и осуждала преступную политику Кремля.

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Эмигрантку обвинили в том, что она оправдывает удары дронами по военным объектам в России и переквалифицировали из "иноагентки" в "террористку". OBOZ.UA решил по этому поводу припомнить, чем именно Лазарева вывела из себя россиян.

Радовалась атакам украинских беспилотников

"Буквально каждый день мы натыкаемся на атаку беспилотников на российские города. И я прислушиваюсь к себе. И это ужасно, но я радуюсь", – так реагировала Лазарева на новости о том, что россияне почувствовали на себе воздушные атаки.

После этого в РФ взвыли пропагандисты во главе с Владимиром Соловьевым, который назвал коллегу "стареющей алкоголичкой".

Не боится Кремля

Так называемая "иноагентка" не расстроилась, когда в Кремле ей дали клеймо, а обратилась к россиянам с мощной речью. Она назвала политическую верхушку РФ "агентами ада, фашистами и агрессорами".

Отдельно вождя Путина знаменитость призвала отдать под трибунал.

24 февраля была в Украине

Ведущая сотрудничала с украинцами вплоть до начала полномасштабного вторжения. 24 февраля она встретила обстрелы вместе с украинским народом.

"Совершенно агрессивного отношения я особо не испытывала. Первые несколько дней я слышала в свой адрес в магазине слова: "Садись на танк и вали назад". Но я вполне понимаю этих людей. В соцсетях очень много людей из России пишут мне с негативными эмоциями, называют плохими словами, спрашивают, за сколько я продалась", – рассказывала звезда.

Насмехалась над пропагандой

В Россию Лазарева так и не вернулась. Вместо этого она развернула антироссийскую деятельность в Испании, где выходила в свет в образе с украинскими цветами.

Россиянка записала пародию на пропаганду в образе официальной представительницы МИД РФ Марии Захаровой, которая заявляет, что Адам и Ева на самом деле были россиянами, потому что жили очень бедно.

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