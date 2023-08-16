'Будет кроваво': россиянка Лазарева, которую Соловьев назвал 'стареющей алкоголичкой', порадовалась атаке БПЛА на Москву

Российская актриса и телеведущая Татьяна Лазарева, которая во время полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля находилась в Киеве, а затем отказалась возвращаться в Москву, порадовалась атаке БПЛА на Москву. Звезда уверена, что свержение путинского режима будет кровавым процессом, и она с нетерпением ждет его начала.

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Этим артистка поделилась в интервью на YouTube-канале "И грянул Грэм", комментируя "переворот" Пригожина. Актриса, которую пропагандист Соловьев назвал "стареющей алкоголичкой" за проукраинскую позицию, призналась, что с упоением следила за движением "вагнеровцев" на Москву (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

По словам звезды, она стала прислушиваться к своим ощущениям после новостей об атаках на Россию.

"Буквально каждый день мы натыкаемся на атаку беспилотников на российские города. И я прислушиваюсь к себе. И это ужасно, но я радуюсь", – рассказала Лазарева.

Она призналась, что в тот день, когда Пригожин якобы решил зайти в Москву, с подругой активно следила за новостями и радовалась продвижению "вагнеровцев". Лазарева считает, что главная цель россиян – свергнуть путинский режим.

"Кто бы его ни свалил, никто уже не надеется, что это пройдет безболезненно и без крови. Что Владимир Владимирович проснется, отложит бутерброд с полезным щавелем и скажет: "Сейчас мы все переделаем". Будет кроваво и ужасно. Но, каким бы путем это ни было, главная цель – режим Путина. Хоть Пригожин, хоть орангутангов напустите", – сказала актриса.

Как писал OBOZREVATEL, ранее Татьяна Лазарева призвала своих сограждан "остановить Россию на один день". В День независимости Украины, 24 августа, она попросила людей остаться дома и никуда не выходить.

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