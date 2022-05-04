Российская актриса Лазарева в сине-желтом наряде засветилась в Испании. Фото

Известная российская актриса, комедиантка и телеведущая Татьяна Лазарева, которая перед началом полномасштабной войны приехала работать в Киев, сейчас эмигрировала в Испанию, где продолжает всячески поддерживать украинцев и помогать беженцам. Артистка наглядно продемонстрировала свою антивоенную позицию, показавшись в стильном наряде сине-желтых цветов.

"На фото здоровый лук здорового человека в свободной стране", – подметила под снимком звезда. Кадр она разместила на личной Instagram-странице.

Для променада по солнечной Испании Лазарева выбрала легкий костюм свободного фасона нежно-голубого оттенка, а сверху накинула льняной кардиган желтого цвета. Образ артистка дополнила темными солнцезащитными очками и белыми кедами. На фото знаменитость показывает два пальца в форме латинской буквы "V" – распространенный жест, символизирующий победу или мир.

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В описании под снимком Лазарева рассказала о намерении организовать детей украинских военных, сирот и беженцев в летние лагеря в Европе.

"Друзья, есть запрос на летние лагеря для детей украинских военных, сирот и беженцев в Европу. С проживанием разумеется, и с возможностью психологической поддержки на украинском языке. Пробуем искать бесплатные места. К слову, скажу, что есть несколько мест для детей беженцев в дневной футбольный лагерь в июле, Марбелья", – поделилась комикесса, предложив поклонникам помочь с поиском вариантов.

Как писал OBOZREVATEL ранее, Татьяна Лазарева назвала президента РФ Путина уродом и обратилась к украинцам с призывом не ненавидеть всех россиян. По словам звезды, многие из них сопротивляются существующему в России режиму и смотрят на соседний народ как на "старшего брата", поэтому попросила "не отвергать таких граждан в их борьбе".