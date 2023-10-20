Пять лет без Марины Поплавской. Егор Крутоголов рассказал, помирились ли 'Дизель Студио' с сестрой актрисы

Художественный руководитель "Дизель Студио" Егор Крутоголов в годовщину гибели блестящей коллеги – актрисы Марины Поплавской, рассказал, как почти всем коллективом "работали над уверенностью Маринки". А также раскрыл другие неизвестные страницы из жизни Поплавской.

Своими историями он поделился в интервью OBOZ.UA. Егор говорит, что в последние годы Марина очень расцвела – поборола болезнь и обещала коллегам вот-вот познакомить со своим любимым мужчиной.

Напомним, известная украинская актриса Марина Поплавская ушла из жизни пять лет назад. Ее жизнь оборвалась 20 октября 2018-го в результате ДТП на трассе в Киевской области. В автобусе, который ехал с гастролей во Львове в Киев, находилось 14 актеров "Дизель Шоу". В момент столкновения Поплавская сидела рядом с водителем, она погибла на месте.

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"Я знал ее много лет, когда мы еще играли в КВН, а она сидела в жюри и всегда завышала нам оценки, – вспоминает Егор Крутоголов. – Наверное, потому, что мы ей нравились. А может, всем завышала, не знаю – но нам точно. Так получилось, что я позвонил ей с предложением присоединиться к нашему коллективу в очень непростое время: Марина лечила родителей. Она часто вспоминала об этом с благодарностью. Но я думаю, что это совсем не моя заслуга, так распорядилась Вселенная".

"Мы начали работать над делом всей нашей жизни, – продолжает Крутоголов. – Но тогда даже не понимали, будет ли из этого толк. Всем было страшновато, любого человека пугает неизвестность. Но Маринке, несмотря на ее внешнюю уверенность и профессиональный опыт, было почему-то труднее всего. Мы немного напирали на нее на репетициях, потому что не выкладывалась на 100 процентов от того, на что была способна. Как художественный руководитель, признаюсь, нервничал. Но все кардинально менялось с того момента, когда зал заполнялся зрителями. Когда она к ним выходила – становилась другой. Выдавала не 100, а 150 процентов актерского потенциала. Мне всегда было интересно, как она сыграет тот или иной номер, потому что это было что-то внутреннее, что раскрывалось именно перед зрителем. Я эту ее особенность осознал лишь через некоторое время. И долго упрекал себя, что, возможно, лишнее требовал от нее на репетициях. А ей нужно было просто увидеть и услышать своего зрителя – и все менялось".

"Я думаю, что большая часть зала, особенно с самого начала, приходила именно на Марину. Ее знали больше, чем нас, хотели видеть, – рассказывает Егор Крутоголов. – Я отмечал для себя, что в зале видим много женщин, внешне похожих на нее, думаю, она их очень мотивировала.Она всегда была красивой, харизматичной и интересной – от нее заряжались. Но, повторюсь, над этой уверенностью мы работали почти всем коллективом. Я всегда старался ей донести, что она Дива, хотел очень, чтоб и она в это поверила".

Коллектив "Дизель Студио" очень сплочен не только на сцене, но и в обычной жизни, даже отдыхать нередко ездили вместе. "Надо сказать, что Маринка не так легка на подъем, как может показаться, – вспоминает Крутоголов. – Нужно было над этим немного работать, уговаривать ее. Она больше любила закрыться в своей раковинке. Но мы много времени проводили вместе".

"Последний год-полтора перед трагедией она очень расцвела. Имела некоторые проблемы со здоровьем, но успешно их поборола. Рассказывала о мужчине, с которым обещала вот-вот познакомить. Но этого не произошло. Очень горько, что ее жизнь оборвалась на самом взлете", – констатирует Егор.

На вопрос, удалось ли уладить конфликт с сестрой Марины, Крутоголов говорит: "Все еще очень сложно. В последнее время каких-либо публичных заявлений от нее не было, но я думаю, что просто циклическая система дала сбой. В какой-то момент или день все начнется снова. Не исключено, что и сейчас что-то происходит, но мы пока не знаем".

Ранее Егор Крутоголов рассказывал о конфликтной ситуации на своей странице в Facebook так: "Людмила обвиняет нас в том, что мы ей должны деньги. Во-первых, скажу, что у нас нет никаких договоренностей с этой особой, а ее судебный иск к нам был отклонен судом, но она никак не успокоится.

После гибели Марины дизелевцы решили открыть депозиты для племянниц Марины, которых она любила. По словам Крутоголова, было решено отчислять деньги со всех концертов, а когда девушки достигнут совершеннолетия – передать эти деньги или подарить квартиры. "На данный момент мы умножили эту сумму вчетверо и не собираемся останавливаться, – писал в соцсети Крутоголов. – Зная об этом, Людмила не успокаивается, требует у нас деньги, шлет проклятия, вмешалась и не дала нам установить памятник Марине в Житомире, который мы создали за свои деньги". На вопрос OBOZ.UA, где находится памятник, Крутоголов говорит: "У архитектора. Стоит, пылясь".

"Обычно мы все встречаемся, чтобы почтить память Маринки, в день ее рождения – девятого марта, – добавляет Егор Крутоголов. – И каждый раз, когда приезжаем с концертом в Житомир. Приблизительно месяц назад был в этом красивом городе концерт, заехали к ней – поговорили".

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