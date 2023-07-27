Путинист Пригожин назвал эмигрантку Пугачеву 'диктатором и решалой' из-за 'заподлянки' российским звездам

Российский продюсер-путинист Иосиф Пригожин назвал певицу-эмигрантку Аллу Пугачеву "диктатором" и "решалой" из-за ее безусловного влияния на РосТВ. Он посетовал, что артистка требовала от государственных телеканалов отказывать другим звездам, чтобы не создавать себе конкуренцию.

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В частности, поэтому якобы не смогла стать популярнее жена путиниста, певица Валерия. Такой комментарий Пригожин дал в новом интервью российским пропагандистам (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Как известно, Пугачева переехала из России в Израиль с началом полномасштабного вторжения российских оккупантов в Украину. Перед этим она виделась с Пригожиным.

Путинист, продвигающий в массы диктаторскую политику террориста Путина, цинично назвал "диктатором" примадонну. Он заявил, что исполнительница подставляла других российских артистов.

"Пугачева поставила условие, что не хочет, чтобы выступала Валерия. Кто должен у нее спрашивать, почему? Ее все боялись, она была полноправной хозяйкой. Аллу Борисовну боялись и прислушивались. Не было никого, важнее ее. Она была "решала". Она решала многие вопросы. Она была масштабной фигурой в этой стране", – заявил Пригожин.

Напомним, после начала полномасштабной войны Алла Борисовна с мужем Максимом Галкиным и их общими детьми покинула Россию. Из-за границы пародист активно осуждал действия путинского режима и поддерживал украинцев, а певица дала понять, что разделяет его мнение.

Пугачева публично попросила признать ее "иноагентом", поскольку она солидарна с антивоенными призывами своего мужа. Впрочем, открыто звезда так и не осудила войну, поэтому в сети до сих пор гуляют разные мнения по поводу неоднозначной позиции Примадонны.

Ранее OBOZREVATEL писал, что певица с украинскими корнями Лолита, долгие годы живущая в Москве и поддерживающая кремлевский режим, встала на защиту Аллы Пугачевой. Как оказалось, еще со школы Милявская увлекалась творчеством исполнительницы и даже подружилась с ней.

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