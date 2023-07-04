'Замены ей не вижу': путинистка Лолита неожиданно встала на сторону Пугачевой, назвав ее великой женщиной

Певица с украинскими корнями Лолита, которая долгие годы живет в Москве и поддерживает кремлевский режим, удивила россиян, встав на защиту Аллы Пугачевой. Как оказалось, еще со школы Милявская восхищалась исполнительницей, а позже и вовсе имела возможность познакомиться с ней и стать подругами. Так, в отличие от своих коллег, на одном из музыкальных мероприятий 59-летняя артистка не захотела поливать Примадонну грязью, наоборот, лестно высказавшись о ней.

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Как передают пропагандистские СМИ, Лолита подчеркнула – она никогда не слышала, что Пугачева говорит о ком-то плохо. Предательница Украины назвала супругу Галкина великим человеком, отметив, что ей не найдется замены.

"Я в жизни не слышала, чтобы она говорила о ком-то плохо. Потому что она – из разряда великих. И в ближайшее время я пока замены ей по масштабности не вижу. Относиться к ней все могут, кто как считает нужным и хочет", – сказала Горелик (настоящая фамилия Лолиты Милявской).

Кроме того, вокалистка родом из Закарпатья считает, что ее карьера состоялась благодаря Алле Пугачевой. Известный трек "Маленький" изначально был написан для Примадонны, но та отдала его своей подруге, и песня в будущем стала хитом. По словам Лолиты, только неталантливые люди могут высказываться о звездах плохо.

"Только неталантливые и ленивые говорят плохо о выдающихся и великих людях. Кстати, части из этих людей эта выдающаяся женщина помогала. Сказки о том, что она кого-то закрыла и не давала расти, забудьте сразу", – резюмировала Милявская.

Напомним, еще в апреле 2022 года Горелик заявила, что Украина ее предала, так как уже больше 6 лет ей запрещен въезд на территорию нашей страны. Она сослалась на то, что на Родину ей надо было приезжать не из-за концертов, а чтобы видеться с мамой и дочерью, которая с самого детства живет в Киеве.

Ранее OBOZREVATEL писал, что российская актриса Олеся Железняк, которую зрители знают по роли Ларисы Буханкиной в сериале "Сваты", решила полить грязью президента Украины Владимира Зеленского. Она заявила, что больше 10 лет назад лидер нашей страны якобы "любил русскую культуру".

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