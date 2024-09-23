Пугали 'фашистами на Крещатике' и просили помощи у Путина: Дядя Жора рассказал, где сейчас комики Антон Лирник и Андрей Молочный

Комик, певец и ведущий Дядя Жора вспомнил своих коллег-предателей Украины Антона Лирника, наиболее прославившегося участием в шоу "Лига смеха", и звезду "Файна Юкрайна" Андрея Молочного. После 2010 года оба продажника решили зарабатывать деньги одновременно в двух странах – в Украине и России, а уже после 24 февраля 2022 года так и не вернулись на Родину из РФ.

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Дядя Жора в интервью "Люкс ФМ" рассказал, что после начала карьеры в стране-агрессоре оба комика исчезли из инфопространства и теперь о них ничего не слышно. Насколько известно ведущему, Лирник якобы сбежал из РФ, а вот Молочный все еще пытается свести концы с концами в Москве.

"Я знаю, что в последний раз он (Антон Лирник. – Ред.) был где-то в Турции. А о Молочном тоже вообще не слышно, не видно, но, говорят, что остался в Москве. Ну, и, соответственно, позицию выбрал немного другую ", – сказал Дядя Жора.

Что интересно, артист также получал предложения зарабатывать миллионы и строить свою юмористическую карьеру в РФ, однако он отказался из-за проукраинской позиции. С 2022 года Дядя Жора руководит благотворительным фондом, волонтерит и свидетельствует, что все российское – далекое для него.

"Это (переезд в Москву. – Ред.) не мое было. Еще на тот момент, соответственно, из всего коллектива (Comedy Club Ukraine. – Ред.), я больше проукраинский и больше (нацелен. – Ред.) развивать наши традиции, наши проекты", – признался Дядя Жора.

Стоит отметить, что в 2000-х годах ведущий являлся резидентом юмористического шоу Comedy Club Ukraine, в котором также принимали участие Сергей Притула, Андрей Молочный, Антон Лирник, Александр Педан и другие. После закрытия проекта два предателя из этого списка отправились искать лучшую судьбу в Россию.

Дядя Жора признался, что именно с Молочного начался конец Comedy Club Ukraine. "Это началось с Андрея Молочного. Затем последовал раскол внутри. Плюс – основная контора, раньше это ТНТ", – рассказал юморист.

Напомним, что с 2016 года Молочный появился в российском Comedy Club с проектом "Аппетитные пончики". Предатель любил развлекать россиян низкосортным юмором об украинцах. Во время одного из своих выступлений Молочный заявил, что "украинский естественно звучит в сельскохозяйственной среде", а "ее использование при дублировании фильмов или в научных проектах нецелесообразно и раздражает слух". Шутил артист также о том, что его соотечественники только и могут, что ездить в Москву на заработки.

А вот еще в 2019 году Андрей Молочный рассказывал в своих соцсетях пропагандистский бред о "толпах фашистов" на Крещатике: "Пять лет назад я даже и подумать не мог, что по Киеву толпами будут ходить фашисты".

Как сообщал OBOZ.UA, после полномасштабного вторжения Антон Лирник перебрался из России в Турцию. В марте 2022 года Лирник записывал видеообращение к российскому диктатору Путину. Он заявлял, что якобы украинская сторона предоставит зеленый коридор для жителей Волновахи. Из-за своих действий Лирник нарвался на волну критики.

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