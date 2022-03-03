Антон Лирник попросил помощи у Путина и вызвал громкий скандал: его назвали предателем Украины

Известный украинский шоумен Антон Лирник записал видеообращение к президенту РФ Владимиру Путину с призывом помочь. Артист заявил, что якобы украинская сторона готова предоставить зеленый коридор для жителей города Волноваха (Донецкая область). После своего обращения он нарвался на критику от украинцев и многих звезд Украины.

Соответствующее видео Лирник опубликовал на личной странице в Instagram. "Я понимаю, что этого человека нет у меня в подписчиках. Но, может быть, через 3-4-5 рукопожатий это видео попадёт к тому, кто поможет. Если на меня подписан кто-то из "ДНР" – обращаюсь и к вам тоже", – написал шоумен (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Владимир Владимирович, я к вам никогда не обращался, но обращаюсь к вам, потому что только вы можете помочь. Во многих украинских городах гуманитарная катастрофа. Я говорю конкретно о маленьком городе Волновахе, это город на востоке Украины. Там люди находятся в смертельной опасности. Женщины, дети, мирные жители. Украинская сторона готова сделать зеленый коридор, предоставить автобусы. Есть люди, которые готовы гарантировать прекращение огня, но нужно согласие "ДНР". Я прошу вас помочь в этом, мы можем спасти этих людей", – сказал в видеообращении Антон Лирник.

Видео дня

В комментариях сразу же принялись критиковать шоумена, отмечая, что он предатель.

"Антон, у нас ничего общего!" – написала телеведущая Василиса Фролова.

"Позор тебе, идиот!" – написала певица Светлана Тарабарова.

"Чтобы ты уср*лся и воды не было", "Путин уже помог чем, смог, а ты х*йло самое обычное", "Надеюсь, больше в украинских телепрограммах тебя не увидим! Держи направление туда, где и русский корабль!", "Предатель, позор!", "Ах ты г*ида продажная, будешь в аду гореть вместе со своим рашистом Путиным", "Позор", "Продажное животное", "Позорная ложь", "Тебе ракеты по Харькову, Киеву и т.д. ни о чем не говорят? В твоём Кировограде воздушная тревога практически каждый час", "Ты просишь помощи у убийцы, бомбящего города?", "Чемодан, вокзал, Россия", "Спасибо, помогли! Теперь вся Украина плачет, нас здесь бомбят, у нас война. Убивают и деток, и стариков, и беременных женщин. Что вы творите?", "Антон, где русский корабль знаешь? Вот к нему тебя всей Украиной и отправляем!" – пишут люди.