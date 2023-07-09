Рассказывал о 'толпах фашистов' в Киеве: как комик Андрей Молочный предал Украину и зарабатывает кровавые рубли

Комик и актер Андрей Молочный родился в городе Коростень Житомирской области. Благодаря шоу "Файна Юкрайна" он стал любимцем украинской публики. Безупречные перевоплощения в Маричку, уборщицу Верховной Рады или телеведущего Зиновия Пыпку сделали юмориста настоящей звездой, однако уже тогда Молочный рвался в Москву развлекать россиян. Сегодня артист уже не ассоциируется с юмором и своими яркими персонажами – он навсегда закрепил за собой статус предателя и лжеца.

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Так, еще задолго до полномасштабного вторжения Молочный рассказывал в своих соцсетях пропагандистские бредни о "толпах фашистов" в Киеве. OBOZREVATEL предлагает вспомнить, как украинец предал Родину и отправился в страну-террористку зарабатывать кровавые рубли.

Так, в 2006 году комик стал одним из инициаторов создания украинской версии популярного российского шоу Comedy Club. Вместе с коллегами Антоном Лирником и Максимом Бахматовым он занимался организационными вопросами коллектива, а также участвовал в переговорах с московским руководством одноименного продакшна.

Весной того же года вместе с Антоном Лирником юморист создал "Дуэт имени Чехова", который начал выступать в составе Comedy Club UA, однако уже через пару месяцев комики стали постоянными резидентами российского проекта.

С 2016 года артисты работают по отдельности, а Молочный появился в "камеди" с новым проектом – "Аппетитные пампушки".

Предатель еще несколько лет назад любил развлекать россиян низкосортным юмором о родном народе. Можно сказать, что он был идеологическим оружием кремлевской пропаганды, продвигая в массы так называемый "комплекс неполноценности" украинцев. Шутил артист о том, что его соотечественники только то и могут, что ездить в Москву на заработки.

Кроме того, в попытках рассмешить российского зрителя, актер с удовольствием унижал родной язык, называя его "неразвитым". Во время одного из своих выступлений Молочный заявил, что "украинский естественно звучит в сельскохозяйственной среде", а "его использование при дублировании фильмов или в научных проектах нецелесообразно и раздражает слух".

Актер долгие годы прожил в Киеве, поэтому точно знает, что нарративы о "неонацистах" и "ущемлении русскоговорящего населения" – это абсурд, придуманный кремлевскими рупорами и путинским режимом в целом. Однако Молочного это ничуть не смущает. Он радостно цитирует пропагандистскую методичку, оскверняя собственную страну и соотечественников.

Еще в 2019 году на личной странице в Instagram предатель написал: "Пять лет назад я даже и подумать не мог, что по Киеву толпами будут ходить фашисты".

Казалось, может хотя бы после 24 февраля 2022 года украинец одумается и осудит агрессию РФ против родной страны. Однако геноцид украинского народа Молочного ничуть не волнует. Актер не дает никаких комментариев и практически не ведет соцсети, но время от времени все же размещает в профиле пророссийские публикации. За последний год таких было два, и оба посвящены Киево-Печерской Лавре.

"Здесь исповедовался и причащался, здесь приняли крещение мои дети, здесь мой духовник, здесь друзья и близкие, здесь мой отчий дом. А теперь этот дом у меня забрали... Забрали не только у меня, у миллионов православных христиан... Не знаю, какими словами выразить эту боль, как описать эти чувства, каким умом понять это? Духовник сказал мне: "Не унывай, на Господа уповай". Передаю эти слова всем, кто разделяет эту горесть", – написал почитатель Московского патриархата, после чего призвал "не допустить духовной катастрофы".

Сейчас Молочный продолжает жить и работать в России, радо пополняя казну Кремля своими налогами, с которых потом покупают и производят ракеты для уничтожения Украины.

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