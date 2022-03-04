В России будут сажать на 15 лет в колонию за правду о войне в Украине: закон принят

Госдума России приняла закон об уголовном наказании за "фейки" о действиях российских вооруженных сил. Теперь за распространение информации о страшных действиях ВС РФ в Украине страна-агрессор может наказать 15 годами колонии.

Об этом сообщают "РИА Новости". Отмечается, что наказанию подлежит распространение "дезинформации", призывы к воспрепятствованию использованию российских войск для защиты интересов России, а также призывы к санкциям против России.

Наказания за эти преступления предусмотрены следующие:

за заведомо ложные фейки – штраф от 700 тыс до 1,5 млн рублей, либо до 3 лет колонии;

за заведомо ложные фейки, созданные должностными лицами, организованной группой, с искусственным созданием доказательств или по мотивам ненависти или вражды – штраф от 3 до 5 млн рублей, либо от 5 до 10 лет колонии;

Видео дня

за заведомо ложные фейки, повлекшие тяжкие последствия – от 10 до 15 лет колонии;

за призывы к воспрепятствованию использованию российских войск для защиты интересов России, поддержания мира и безопасности или за дискредитацию такого использования (ранее в течение года нарушитель привлекался за это к административной ответственности) – штраф от 100 тыс до 300 тыс рублей или до 3 лет колонии;

если такие призывы к воспрепятствованию или такая дискредитация повлекли тяжкие последствия – штраф от 300 тыс до 1 млн рублей или до 5 лет колонии;

за призывы к санкциям против России (если ранее в течение года нарушитель привлекался за это к административной ответственности) будут караться штрафом до 500 тыс рублей или до 3 лет колонии.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Госдуму России внесли поправки о наказании до 15 лет лишения свободы за распространение "фейков" о действиях Вооруженных сил РФ. Отметим, что учитывая отсутствие свободы слова в России, любую правдивую новость о войне в Украине, развязанной диктатором Владимиром Путиным, могут назвать дезинформацией.