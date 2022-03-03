В России начали мстить Галкину за его поддержку Украины: отменяют концерты, убирают рекламу

Известный российский комик и певец Максим Галкин должен был дать концерт в Архангельске (Россия), однако его отменили из-за позиции артиста по поводу войны в Украине. Выступление должно было состояться 14 марта.

Об этом стало известно из репортажа телеканала "Регион 29", который опубликовал на свой странице в Instagram Максим Галкин. Судя по видео, жители Архангельска, узнав о позиции комика, передумали приходить на его выступление. Они захотели сдать билеты, когда директор театра, в котором должно было состояться мероприятие, Сергей Самодов заявил, что концерт отменили.

"Мы связались с организаторами концерта, общались. Ситуацию до организаторов тоже доводили. И в результате организатор принял решение, что на данный момент концерта Галкина 14 марта не будет. Он отменяется", — заявил Сергей Самодов.

Видео дня

Отметим, что Максим Галкин на прошлой неделе опубликовал пост с черным фоном, а в подписи он поддержал Украину и заявил, что он против войны.

"С раннего утра на связи с родными и друзьями из Украины! Не передать словами, что я чувствую! Как это всё возможно! Не может быть оправданий войне! Нет войне!", – писал комик.

Многие российские поклонники Галкина не поддержали его позицию и стали критиковать, а также в знак протеста начали сдавать билеты на грядущий концерт. Как писали российские СМИ, Максим Галкин лишился рекламы на федеральных каналах, из-за своих антивоенных высказываний