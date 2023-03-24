Проверку Меладзе из-за слов ''Героям слава'' закончили: что ждет певца в России

Следственный комитет и Генпрокуратура РФ закончили проверку исполнителя Валерия Меладзе. Несколько месяцев назад в сеть попало видео, где артист отвечает фанату: "Героям слава", однако в России заявили, что за это ему ничего не угрожает.

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Требованиям россиян запретить Меладзе въезд, забрать имущество и признать "иноагентом" не суждено было сбыться. Об этом сообщили российские пропагандистские СМИ (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

"Компетентные органы просмотрели видео и решили: в материалах дела нет достаточно объективно подтвержденных данных, что Валерий Шотаевич нарушил закон", – заявили в России.

Несмотря на истерику российских патриотов, артист по желанию может зарабатывать и жить в России. Любопытно, что обычно любая демонстрация поддержки Украины карается в РФ. Несогласных с политикой Кремля судят, штрафуют, признают "иноагентами" и публично унижают.

Напомним, что на российской новогодней вечеринке в Дубае Валерий Меладзе ответил проукраинскому фанату "Героям слава" и нарвался на хейт россиян. После распространения скандального видео в РФ певца захотели лишить российского гражданства, признать "иноагентом" и запретить крутить его песни в эфире ТВ и радио.

На следующий день артисту пришлось прокомментировать свой поступок. Меладзе признался в любви к обоим народам и заявил, что не хочет кому-то угождать.

Как пишут росСМИ, гонорары Валерия после скандала в ОАЭ стали намного меньше. Пока артист продолжает выступать в России на частных мероприятиях, юбилеях, свадьбах и вечеринках богачей. Однако стоимость таких услуг упала с 5 миллионов до 3 миллионов рублей в час. Кроме того, гостей вечеринок просят не публиковать в соцсетях фото и видео с выступлениями Меладзе.

Ранее OBOZREVATEL писал, что продюсер Михаил Ясинский прокомментировал "аполитическую" позицию братьев-грузин Меладзе, которые неоднозначно отреагировали на войну в Украине. Он назвал музыкантов "устрицами" и признался, что бойкотировал их с 2014 года, а недолюбливать начал в 2004 году.

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