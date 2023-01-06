Продюсер Ясинский назвал братьев Меладзе ''устрицами'' и объяснил, почему бойкотировал их после 2014 года

Известный украинский продюсер Михаил Ясинский прокомментировал "аполитическую" позицию братьев-грузин Меладзе, которые неоднозначно отреагировали на войну в Украине. Он назвал музыкантов "устрицами" и признался, что бойкотировал их с 2014 года, а недолюбливать начал в 2004.

Видео дня

Продюсеру украинских топ-звезд не понравилось, что Валерий и Константин Меладзе работали в России после аннексии Крыма и начала войны на Донбассе. Свое мнение он высказал в Facebook (чтобы посмотреть фото, доскролльте к концу страницы).

По словам Ясинского, в 2004 году братья Меладзе некрасиво поступили по отношению к бывшей солистке группы "ВИА Гра" Светлане Лободе, назвав ее "недразумением".

"Когда после 2014 года один из братьев умудрился усидеть одновременно в жюри украинского отбора на Евровидение и в жюри российского шоу "Голос", я бесился. Когда в 2021 году второй брат Меладзе выступал топом на сцене самого крутого украинского фестиваля Atlas Weekend, я уже хохотал и ссорился с коллегами. Сейчас я уверен в том, что всегда прав", – закончил продюсер.

Он добавил фото скандальных братьев-музыкантов и подписал, что на кадре изображены "две устрицы".

Напомним, на российской новогодней вечеринке в Дубае Валерий Меладзе ответил проукраинскому фанату "Героям слава" и нарвался на хейт россиян. После распространения скандального видео в РФ певца захотели лишить российского гражданства, признать "иноагентом" и запретить крутить его песни в эфире ТВ и радио.

На следующий день артисту пришлось прокомментировать свой поступок. Меладзе признался в любви к обоим народам и заявил, что не хочет кому-то угождать. Его брат также умалчивает войну в Украине, хотя женат на украинке Вере Брежневой.

Ранее OBOZREVATEL писал, что телеведущая Екатерина Осадчая отреагировала на неоднозначную позицию музыканта Валерия Меладзе. Звезда "Светской жизни" гневно обратилась к его поклонникам и рассказала о трусости артиста.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!