В РФ отменяют концерты Валерия Меладзе после фразы ''Героям слава'': россияне отправили артиста петь в Украину

Из-за скандала, который произошел с российским исполнителем Валерием Меладзе в Дубае, у певца начались проблемы. Артист всегда имел плотный график и ездил с концертами не только по всей России, но и миру. Однако теперь его выступления под сомнением, поскольку граждане страны-агрессора отказываются посещать мероприятия с ним, а организаторы отменяют концерты.

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Как пишут росСМИ, выступление Меладзе в концертном зале "Барвиха Luxury Village" 8 марта отменено, вместо него на сцену выйдет Владимир Пресняков. В Иркутск 4 мая Валерий также не поедет, организаторы призвали сдавать билеты.

Кроме того, концертная программа вокалиста была запланирована и в Барнауле на 26 апреля, Новосибирске на 30 апреля, а также в Красноярске и Краснодаре. Преданным фанатам не суждено будет увидеть певца.

Стоит отметить, не все россияне расстроены данным решением организаторов, ярые приверженцы кровавого режима Путина уверены – Меладзе не заслуживает признания и финансирования "могучей России". Некоторые до сих пор возмущены поступком грузина.

"Люблю Валерика, но как его слушать и смотреть, зная отношение к России, не понимаю… Сдала билет", "Не потрачу ни рубля на него, пусть отправляется ко всем Пугачевым", "Пусть в Украине поет свою "Се ля ви", – пишут люди в социальных сетях.

После инцидента на новогодней вечеринке в ОАЭ многие общественные организации и публичные личности призвали лишить певца российского гражданства и больше не пускать в страну.

Как писал OBOZREVATEL, российского юмориста Семена Слепакова также требуют лишить гражданства из-за сатирической колыбельной, которую он посвятил бесславно погибшим на войне оккупантам. За сутки ролик набрал 150 тысяч просмотров, что и вызвало волну гнева у российских пропагандистов.

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