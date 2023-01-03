В РФ требуют лишить Меладзе гражданства и всех званий за слова ''Героям слава''

В России не оставили без реакции события на вечеринке в Дубае, где певец Валерий Меладзе ответил одному из гостей "Героям слава" на его "Слава Украине!". Артиста предложили лишить российского гражданства.

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Об этом в Telegram написала российский сенатор Елена Афанасьева. "За такое Меладзе не званий надо лишать, а гражданства Российской Федерации", – отметила она, назвав поступок певца недопустимым предательством.

"Если бы Меладзе был честным человеком, в чем я сомневаюсь, он сам бы вышел из гражданства России. Но они же привыкли зарабатывать в России бабки большие. И "нажитые непосильным трудом" миллионы тратить на безудержные развлечения", – выдала чиновница.

Так она отреагировала на заявление лидера партии "Справедливая Россия – За правду" Сергея Миронова, который предложил лишить Меладзе всех имеющихся у него званий. Тот сказал, что поведение артиста "достойно осуждения".

"По-настоящему российский артист так себя вести не может и не должен. Он сидит на двух стульях, пытаясь "урвать" со всех сторон. Пора бы определиться. Хотя, судя по поведению, этот "артист" свою сторону выбрал. Предлагаю лишить Меладзе всех имеющихся у него званий. Это будет честно и справедливо", – написал Миронов.

Как сообщал OBOZREVATEL, на новогодней вечеринке россиян в Дубае, куда пригласили многих провоенных звезд РФ, певец Валерий Меладзе, 24 февраля осудивший войну, ответил: "Героям слава", беседуя со своим поклонником.

Артист, очевидно, боялся, что об этом узнают, и запаниковал, когда его собеседник радостно закричал.

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