Прошел год без Степана Хмары: как выглядит его могила, поврежденная вандалами, и что известно о троих детях Героя Украины

21 февраля исполняется год со дня смерти выдающегося украинского политика, правозащитника и диссидента Степана Хмары. Он ушел из жизни в возрасте 86 лет, оставив после себя не только историю борьбы за независимость Украины, но и семью, которая продолжает его дело и хранит память о нем. Однако даже после смерти Хмара остается мишенью для врагов Украины.

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Осенью прошлого года его могилу на Байковом кладбище повредили вандалы, разбив фото политика. Несмотря на это, погребение осталось невредимым, а родные диссидента продолжают ухаживать за местом его последнего упокоения. OBOZ.UA решил вспомнить о значительном вкладе Степана Хмары в развитие Украины, а также где и как живут его дети.

Степан Хмара умер в больнице после продолжительной борьбы с онкологией. Накануне его состояние резко ухудшилось, и он попал в реанимацию. О смерти мужчины сообщила его жена Роксолана Хмара. Она призналась, что до последнего надеялась, что он дождется победы Украины над Россией.

Акт вандализма на могиле Хмары

В октябре 2024 года стало известно о надругательстве над могилой политика. Неизвестные повредили его портрет, расположенный на памятнике, ударив его кулаком или жестким предметом. Об инциденте сообщил Степан Брацюнь, посетивший Байковое кладбище.

"Как видим, Степана Хмару боятся и мертвого, ведь живой Степан Илькович мог постоять за себя и за украинскую нацию, всегда был бескомпромиссным и безжалостным к врагам Украины, а также к разного рода пособиям и приспешникам", – отмечал он.

Семья и дети Степана Хмары

У Героя Украины осталось трое детей – сын Роман, дочь Соломия и младший сын Тарас.

Соломия Хмара уже более 30 лет живет в Канаде. Она замужем за украинским скрипачом-виртуозом Василием Попадюком и имеет трех дочерей. В интервью OBOZ.UA ее муж рассказывал, что жена приезжала в Украину вместе со старшей дочерью, чтобы провести отца в последний путь.

"С будущей женой мы познакомились уже здесь, в Канаде, она пришла на мой концерт. После выступления подошла и спросила, учу ли детей играть на скрипке. Я ответил, что у меня нет детей. Ну, мы и пошли их делать (смеется). Это действительно была любовь с первого взгляда!" – рассказывал Попадюк.

По его словам, Хмара принял его как зятя и поддерживал семью: "У нас совпадают взгляды на многие вещи. Я его очень уважаю, и он ко мне хорошо относился. Думаю, что тесть был больше против первого брака Соломии".

Старший сын Степана Хмары, Роман, проживает в Черновцах, а младший, Тарас, проживает в Киеве.

Что сделал Степан Хмара для Украины

Степан Хмара родился 12 октября 1937 года во Львовской области. Его жизнь была посвящена борьбе за независимость Украины.

В 1980 году Героя Украины арестовали за "антисоветскую пропаганду" и приговорили к 7 годам лагерей и 5 годам заслания. Он провел 306 дней в карцере, но не сломался. В 1987 году после освобождения стал одним из лидеров Украинского Хельсинского союза. После обретения независимости Украины стал народным депутатом и активно поддерживал демократические движения: он был активным участником Оранжевой революции, критиковал пророссийское правительство и всех президентов.

Его вклад в борьбу за независимость Украины отмечен высшими государственными наградами – званием Героя Украины, Орденом Свободы и Орденом князя Ярослава Мудрого. Хмара оставался активным и в последние годы своей жизни. Он поддерживал украинских военных, критиковал власть за недостаточную борьбу с Россией и боролся за права политзаключенных.

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