'Боятся и мертвого': вандалы изуродовали фото на могиле Героя Украины Степана Хмары. Фото

Неизвестные повредили фото на могиле Героя Украины, диссидента, политика и борца за независимость Степана Хмары. Инцидент произошел на Байковом кладбище в Киеве, где похоронен выдающийся украинец.

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Об этом сообщил глава Конгресса Украинских Националистов (КУН) Степан Брацюнь на своей странице в Facebook. По его словам, портрет был, вероятно, поврежден ударом кулака или предмета, однако сама могила осталась невредимой.

"На могиле Героя Украины Степана Хмары совершено надругательство над его портретом. Скорее всего удар был нанесен кулаком, или каким-то предметом. Сама могила разрушений или повреждений не получила. Этот акт вандализма заметил сегодня, посещая могилу Славы Стецько.

Как видим, Степана Хмару боятся и мертвого, ведь живой Степан Илькович мог постоять за себя и за украинскую нацию, всегда был бескомпромиссным и безжалостным к врагам Украины, а также к разного рода пособников и приспешников", – подчеркнул Степан Брацюнь.

Напомним, что Степан Хмара ушел из жизни 21 февраля 2024 года в возрасте 86 лет. В последний период своей жизни он боролся с онкологическим заболеванием.

Что известно о Степане Хмаре

Степан Хмара родился 12 октября 1937 года в селе Бобятин, Сокальский уезд, Львовское воеводство, Польская Республика, теперь – Червоноградский район, Львовская область, Украина. Он был борцом за независимость Украины в XX веке, правозащитником, диссидентом во время перестройки и многолетним политзаключенным советских концлагерей.

Степан Хмара входил в число лидеров антикоммунистического движения сопротивления 1970-1980-х годов. В 1980 году КГБ арестовало его за политическую и правозащитную деятельность, обвинив в "антисоветской пропаганде". Его приговорили к семи годам заключения в лагерях строгого режима и пяти годам ссылки, которые он отбывал в лагерях для политзаключенных на Урале.

Выйдя на свободу в 1987 году, Хмара вернулся в Украину и стал одним из лидеров Украинского Хельсинкского союза, а позже – соавтором Конституции Украины.

Он также избирался народным депутатом I, II и IV созывов Верховной Рады.

Хмара активно участвовал в Оранжевой революции 2004 года. В 2006 году ему было присвоено звание Героя Украины. Он также является кавалером Ордена Свободы и Ордена князя Ярослава Мудрого V степени.

Также Хмара занимал должность главы Всеукраинского комитета защиты политзаключенных.

Как сообщал OBOZ.UA, 25 февраля в Киеве состоялось прощание с 86-летним диссидентом и бывшим узником советских концлагерей Степаном Хмарой. Церемония проводится в холле Киевской консерватории, расположенной по адресу ул. Городецкого, 1-3/11.

Напомним, украинский политик и диссидент периода перестройки Степан Хмара скончался в больнице на 87-м году жизни. Незадолго до этого он попал в реанимацию. У героя была агрессивная онкология. Трагическую новость сообщила жена борца за независимость Украины Роксолана Хмара. Она рассказала, что мечтала увидеть лицо мужа после победы над Россией.

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