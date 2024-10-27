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"Боятся и мертвого": вандалы изуродовали фото на могиле Героя Украины Степана Хмары. Фото

Иванна Шепель
Общество
2 минуты
2,9 т.
'Боятся и мертвого': вандалы изуродовали фото на могиле Героя Украины Степана Хмары. Фото

Неизвестные повредили фото на могиле Героя Украины, диссидента, политика и борца за независимость Степана Хмары. Инцидент произошел на Байковом кладбище в Киеве, где похоронен выдающийся украинец.

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Об этом сообщил глава Конгресса Украинских Националистов (КУН) Степан Брацюнь на своей странице в Facebook. По его словам, портрет был, вероятно, поврежден ударом кулака или предмета, однако сама могила осталась невредимой.

"Боятся и мертвого": вандалы изуродовали фото на могиле Героя Украины Степана Хмары. Фото

"На могиле Героя Украины Степана Хмары совершено надругательство над его портретом. Скорее всего удар был нанесен кулаком, или каким-то предметом. Сама могила разрушений или повреждений не получила. Этот акт вандализма заметил сегодня, посещая могилу Славы Стецько.

Как видим, Степана Хмару боятся и мертвого, ведь живой Степан Илькович мог постоять за себя и за украинскую нацию, всегда был бескомпромиссным и безжалостным к врагам Украины, а также к разного рода пособников и приспешников", – подчеркнул Степан Брацюнь.

"Боятся и мертвого": вандалы изуродовали фото на могиле Героя Украины Степана Хмары. Фото
"Боятся и мертвого": вандалы изуродовали фото на могиле Героя Украины Степана Хмары. Фото

Напомним, что Степан Хмара ушел из жизни 21 февраля 2024 года в возрасте 86 лет. В последний период своей жизни он боролся с онкологическим заболеванием.

Что известно о Степане Хмаре

Степан Хмара родился 12 октября 1937 года в селе Бобятин, Сокальский уезд, Львовское воеводство, Польская Республика, теперь – Червоноградский район, Львовская область, Украина. Он был борцом за независимость Украины в XX веке, правозащитником, диссидентом во время перестройки и многолетним политзаключенным советских концлагерей.

Степан Хмара входил в число лидеров антикоммунистического движения сопротивления 1970-1980-х годов. В 1980 году КГБ арестовало его за политическую и правозащитную деятельность, обвинив в "антисоветской пропаганде". Его приговорили к семи годам заключения в лагерях строгого режима и пяти годам ссылки, которые он отбывал в лагерях для политзаключенных на Урале.

Выйдя на свободу в 1987 году, Хмара вернулся в Украину и стал одним из лидеров Украинского Хельсинкского союза, а позже – соавтором Конституции Украины.

Он также избирался народным депутатом I, II и IV созывов Верховной Рады.

Хмара активно участвовал в Оранжевой революции 2004 года. В 2006 году ему было присвоено звание Героя Украины. Он также является кавалером Ордена Свободы и Ордена князя Ярослава Мудрого V степени.

Также Хмара занимал должность главы Всеукраинского комитета защиты политзаключенных.

Как сообщал OBOZ.UA, 25 февраля в Киеве состоялось прощание с 86-летним диссидентом и бывшим узником советских концлагерей Степаном Хмарой. Церемония проводится в холле Киевской консерватории, расположенной по адресу ул. Городецкого, 1-3/11.

Напомним, украинский политик и диссидент периода перестройки Степан Хмара скончался в больнице на 87-м году жизни. Незадолго до этого он попал в реанимацию. У героя была агрессивная онкология. Трагическую новость сообщила жена борца за независимость Украины Роксолана Хмара. Она рассказала, что мечтала увидеть лицо мужа после победы над Россией.

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