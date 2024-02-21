Умер диссидент и борец за независимость Украины Степан Хмара

Украинский политик и диссидент периода перестройки Степан Хмара скончался в больнице на 87-м году жизни. 14 февраля его госпитализировали и собирали средства на "химию".

Трагическую новость в Facebook сообщила супруга борца за независимость Украины Роксолана Хмара. Она рассказала, что больше всего хотела увидеть лицо возлюбленного после победы над Россией.

"Не хочу в это поверить. Не хочу это писать. Мой самый дорогой в мире муж умер. Все. Мы все делали все, что могли, и даже больше. Мы так хотели, чтобы он был с нами, когда провозгласят нашу Победу! Я так хотела видеть его счастливое лицо! Его прекрасное лицо! Ибо он был таким красивым даже в свои 86. Его голубые глаза уже не были такими чисто голубыми, но все же бездонными. Он так любил Украину и украинцев. Он рвал свою душу и сердце за нее . И Украина поднимется из пепла, она Воскреснет!" – говорится в посте.

В сентябре 2023 стало известно, что политик попал в венскую больницу. По словам экс-депутата Игоря Мосийчука, в Киеве ему не могли определить направление лечения, а знакомый врач в Австрии посоветовал срочно ложиться к нему на обследование.

Степан Хмара родился 12 октября 1937 года в селе Бобятин Сокальского района Львовской области в очень патриотической семье. Он вспоминал, что в детстве часто видел дома партизан, которых неподалеку и убивали советские солдаты.

Герой Украины и Кавалер ордена Свободы получил высшее образование в 1964 году, окончив Львовский государственный медицинский институт по специальности "врач-стоматолог". Свою медицинскую деятельность он совмещал с диссидентством. Когда Вячеслава Чорновила заключили в тюрьму, Хмара продолжил издавать подпольно внецензурный журнал "Український вісник".

В 1975 году Хмару впервые задержали, но за неимением доказательств связи с антисоветской пропагандой отпускают. Дело закрыли до 1980 года, пока КГБ не собрал "доказательства" об "украинской националистической деятельности" диссидента. Его арестовали по статье "антисоветская пропаганда" и приговорили к 7 годам заключения.

Хмара отбыл наказание в лагерях для политзаключенных №35, 36 на Урале. За свою непокоренную позицию, не прекращение диссидентской деятельности, несокрушимость и верность своим идеалам, он провел 306 суток в карцере.

В 1987 году украинец вышел на свободу в возрасте 50 лет и вернулся домой, где стал одним из руководителей Украинской Хельсинкской группы. Позже против него устраивали провокации и задерживали, но после провозглашения независимости Украины героические поступки Степана Хмары признали и дважды избрали его народным депутатом.

Он был активным участником Оранжевой революции, критиковал пророссийское правительство и всех без исключения президентов.

Степан Хмара дважды был в браке. Первая жена Галина подарила ему сына Романа и дочь Соломию, а Роксолана Хмара родила второго сына Тараса. До смерти диссидент успел увидеть 5 внуков.

Ранее OBOZ.UA писал, что 14 февраля на 68-м году жизни скончался известный украинский актер Виктор Раду. Его любили в Одессе, где артист играл в театре.

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