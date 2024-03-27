Трое детей и брак с известным украинским музыкантом. Как живет в Канаде единственная дочь Степана Хмары

Дочь Героя Украины, политика и диссидента Степана Хмары более трех десятилетий проживает в Канаде. 50-летняя Соломия имеет троих дочерей и состоит в браке с известным украинским скрипачом-виртуозом Василием Попадюком.

В интервью OBOZ.UA муж Соломии Хмары рассказал о жизни своей семьи за границей. По словам Василия Попадюка, жена недавно приезжала в Украину со старшей дочерью – провести в последний путь Степана Хмару, которого не стало в конце февраля.

У Степана Хмары трое детей. Старшие – Роман и Соломия – от первой жены Галины. После ее смерти политик женился во второй раз. В браке с Роксоланой Хмарой родился сын Тарас.

Соломия Хмара уехала в Канаду еще в студенческие годы. В интервью Gazeta.ua ее отец признавался, что был против эмиграции дочери, однако не решился влиять на ее решение: "Ребенку нужно дать возможность сделать свой выбор. Мы с женой могли бы настоять, чтобы она осталась. Но потом, если были бы какие-то неудачи, всю жизнь бы нас упрекала. Папа с мамой были бы виноваты. Не нужно вмешиваться. Тем более что и мне родители не указывали".

"Внуки щебечут одновременно на украинском, английском и французском. Такие полиглоты растут. Но диаспора есть диаспора. Они там уже ассимилированы. Если не это поколение, то следующее будет отдаляться от украинских корней", – сетовал Степан Илькович.

У Соломии Хмары трое дочерей. Самая старшая Моряна – дочь от первого брака. Младшие София и Катя – от второго с Василием Попадюком.

"В тот вечер, когда познакомились, не знал ее фамилии, потом уже это выяснилось, – рассказывает Василий Попадюк в интервью OBOZ.UA. – С будущей женой мы познакомились уже здесь, в Канаде, она пришла на мой концерт. После выступления подошла и спросила, учу ли детей играть на скрипке. Я ответил, что у меня нет детей. Ну, мы и пошли их делать (смеется). Это действительно была любовь с первого взгляда! Когда говорят, что такого не бывает – вот вам наш пример".

Василий Попадюк уверен, что Степан Хмара был доволен им как зятем: "У нас совпадают взгляды на многие вещи. Я его очень уважаю, и он ко мне хорошо относился. Так что у нас не было никаких препон. Думаю, что тесть был больше против первого брака Соломии".

О своем тесте Попадюк отзывается так: "Был настоящим героем, неистовым националистом, который был женат на Украине – поверьте, это не высокие слова, такой действительно была его жизнь. Последний из могикан. У него трое детей: старший Роман живет в Черновцах, Соломия – в Оттаве, а младший Тарас от второй жены Роксоланы – в Киеве. Степан Илькович время от времени приезжал к нам в Канаду, но чаще мы в Киев. Все вместе виделись на 80-летии тестя в 2017 году. А в конце февраля жена уже ездила в Киев со старшей дочерью на его похороны… Внучки многое знают о деде, Соломия им постоянно рассказывает о нем. Они его очень любили".

Василий Попадюк с Соломией Хмарой и дочерьми проживают в частном доме в Оттаве. Соломия – госслужащая, работает на правительство Канады. Василий много гастролирует с концертами. Признается, что из-за плотного графика выступлений не так часто, как хотелось бы, бывает дома. Однако когда приезжает домой, становится "как еврейская мама" – готовит еду, возит девочек на учебу: "Я люблю готовить. Вот вчера сварил такой суп – до сих пор о ней вспоминаю. Очень люблю вареники с разными начинками. Завтра планирую замахнуться на борщ. Свекла, все остальное, необходимое для нее, здесь есть. Украинцы в этом плане "построили" Канаду".

Дома Василий с женой разговаривают на украинском. "Наши дочери родились здесь, между собой общаются на английском, с нами – на украинском с канадским суржиком. А в учебных заведениях – на французском, – говорит Попадюк. – Старшей Моряне 28 лет. Уже живет отдельно, и у нее все хорошо. Софии – 19, Катрусе – 14. И это просто безумие, потому что переходный возраст. Учиться не хочется, ничего не хочется – не знаю, что вырастет из этих детей".

Моряна – выпускница факультета театра Оттавского университета, работает в театре. София учится в университете на психолога, а Катя еще занимается в школе.

Полное интервью с Василием Попадюком читайте здесь.

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