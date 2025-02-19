'Заходит неожиданно на кухню'. Тоня Матвиенко рассказала об удивительном сне с ее легендарной мамой

Певица Тоня Матвиенко, осенью 2023 года потерявшая маму, легендарную артистку Нину Матвиенко, до сих пор тяжело переживает ее уход. Исполнительница видит Нину Митрофановну в своих снах и пересказала один из них.

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Об этом Тоня Матвиенко рассказала в интервью OBOZ.UA. Артистка призналась, что так и не смогла до сих пор принять мысль, что мамы уже нет в живых.

Певица говорит, что со временем боль от потери становится не столь острой, однако не отпускает: "Мне много друзей сказали, что я изменилась. Мол, год назад была другая. Возможно, потому что очень занята в работе. Хотя привыкнуть полностью к тому, что мамы нет – не знаю, как это сделать. И нельзя сказать, что отпускаю – это как будто забыла. Я не забыла. Просто думаю так: как давно ее не видела и все. Мне кажется очень правильной фраза: "Она всегда будет в моем сердце". Она действительно там как часть меня стала. У меня есть песня в память мамы "Ты – это я", где такие строки: "Как будто ты не ушла, а осталась жить во мне". Вот так и есть".

Тоня Матвиенко признается, что мама ей снится, хотя и не так часто, как хотелось бы: "В последний раз так: заходит неожиданно на кухню, мы все – в шоке. А она: "Что вылупились на меня, будто привидение увидели?". Она могла такое при жизни сказать, это в ее жанре. Я: "Мам, потому что вы умерли". А она: "Не дождетесь!" И смеется. А я ей давай рассказывать, что произошло, как мы ее хоронили. Это все ей рассказываю, будто мы сейчас вместе – это реальность, а то, что произошло, – это сон. Пожалуй, мне до сих пор подсознательно никак не хочется поверить, что его нет".

Как известно, в начале полномасштабного вторжения Тоня Матвиенко с младшей дочерью нашла временное убежище в Великобритании. По ее словам, если бы сейчас вернуть время, она бы не уехала за границу: "Осталась, не уехала бы. Я бы еще дольше побыла с мамой".

Полное интервью с Тоней Матвиенко читайте на OBOZ.UA здесь.

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