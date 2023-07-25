Продались России! Стивен Сигал, Эмир Кустурица и другие: пять знаменитостей, которые поддержали Кремль в войне против Украины

Несмотря на то, что цивилизованный мир – обычные люди, политики и звезды – осудили террористическую войну России в Украине, единицы все же продались Кремлю и публично поощрили геноцид украинцев. Эти знаменитости продали честь и принципы за кровавые рубли и благосклонность Кремля.

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Они не обмолвились о том, как страдают украинцы, храбро борющиеся с оккупантами. OBOZREVATEL расскажет о культурных деятелях, которые игнорируют терроризм РФ и призывают Украину сдаться (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Стивен Сигал

Голливудский актер и режиссер Стивен Сигал, известный своей дружбой с президентом-диктатором Владимиром Путиным, в 2016 году получил российское гражданство. Он происходит из семьи евреев-иммигрантов, но почему-то называет себя "россиянином на миллион процентов" и "русофилом".

Он появляется в Москве регулярно, а в 2022 году заявил, что посетил оккупированный Донбасс. Актер не брезгует здороваться за руку с пропагандистами, диктатором и его окружением, каждый раз подчеркивая, что он принадлежит к культуре государства-террориста. В 2018 году Сигал даже начал бесплатно работать на Министерство иностранных дел РФ.

Оливер Стоун

Американский кинорежиссер, сценарист и продюсер Оливер Стоун, известный своей пророссийской позицией, не постеснялся обвинить Украину в том, что РФ начала полномасштабную войну. Он цинично называет терроризм Кремля "миротворческой миссией"

Стоун снял четырехсерийную пропагандистскую ленту "Интервью с Путиным" ("The Putin Interviews"), которая получила преимущественно критические оценки за пределами РФ. После освобождения Бучи от российских окупантов Стоун призвал не верить в то, что путинские военные совершали военные преступления.

Роджер Уотерс

Бывший участник английской группы Pink Floyd Роджер Уотерс, фанатично поддерживающий Россию в войне, неоднократно сталкивался с осуждением из-за своей позиции. Он нагло заявлял в интервью, что президент Украины Владимир Зеленский и украинцы "перешли множество красных линий, которые в течение нескольких лет были четко обозначены РФ".

Также он выдал, что Украине нужно принять условия Путина. С 2018 года Уотерс внесен в базу "Миротворца", но, несмотря на это, попал в скандал, когда написал письмо первой леди Украины Елене Зеленской с просьбой повлиять на политику украинского лидера.

Эмир Кустурица

Сербский кинорежиссер и музыкант Эмир Кустурица также кичится своим знакомством с российским диктатором. За это его выступления в мире отменяют, а звезду осуждают.

Кустурица согласился возглавить должность главного режиссера Центрального академического театра армии РФ. У сербского музыканта дружеские отношения с министром обороны России – Сергеем Шойгу, а также он принимал государственные награды от российского президента Владимира Путина.

Пауло Коэльо

Всемирно известный бразильский прозаик и поэт Пауло Коэльо назвал войну в Украине "кризисом" и встал на защиту россиян. Он не увидел, что власти РФ – отражение жестокого народа, поэтому выступил против "русофобии".

Уже больше года мир видит кровопролитие, бомбардировку городов и геноцид, а Коэльо призывает "разобраться в ситуации" и не винить россиян.

Ранее OBOZREVATEL писал, что пропагандисты решили дополнить этот список голливудским актером Джонни Деппом, но опозорились. Подробнее о конфузе – читайте по ссылке.

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