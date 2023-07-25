Пропагандисты 'раскрыли новые подробности' визита Джонни Деппа в Россию, несмотря на опровержение фейка командой звезды

Несмотря на то, что команда американского актера и исполнителя Джонни Деппа опровергла российский фейк о визите артиста в страну-террористку, пропагандисты не прекратили штамповать дезинформацию. Они выдали очередную ложь, "раскрыв подробности" приезда звезды.

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В частности, в России уже успели нафантазировать, когда именно "приедет" Джонни Депп и что будет делать среди граждан террористического государства. "Деталями" поделились представители малоизвестной группы, с которой голливудская звезда якобы согласился записать общую песню (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Пока Джонни Депп столкнулся с проблемами со здоровьем, наглые россияне придумывают фейки, чтобы создать иллюзию неоторванности от цивилизованного мира. Вероятно, с целью дешевого пиара на известном имени местная группа распространила информацию, будто актер готовится посетить Россию в ноябре этого года.

"На прошлой неделе был видеозвонок с командой Джонни Деппа. Дата, когда планируется приезд – 10 ноября, запись трека – 12 ноября и в следующие выходные", – выдал представитель российского коллектива.

Кроме того, россияне размечтались, что артист может выступить для них, если будет иметь возможность.

Напомним, несколько недель назад в РФ заявили, что Депп приедет, чтобы записать общий трек с местной группой и проехаться по российским городам. За это ему будто бы пообещали $370 тысяч.

Впоследствии росСМИ похвастались, что в кинотеатре на показе фильма с Деппом актер обратился к ним с экранов и пожелал "беречь себя". Очевидно, что в российском прокате просто перевели обращение звезды ко всем зрителям. В оригинале актер сказал "bye", что переводится как "прощайте", а не "до встречи", как показали в РФ.

Как писал OBOZREVATEL, директор кинокомпании Джонни Деппа и его помощник Стивен Дойтерс опроверг несуразные вкиды в росСМИ и прокомментировал скандал с обращением к российской публике.

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