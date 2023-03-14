Звезда Голливуда Стивен Сигал выступил на съезде русофилов в Москве, где заявил, что он на ''миллион процентов русский''

14 марта в Москве состоялся учредительный съезд Международного движения русофилов. Его посетил известный голливудский актер и режиссер Стивен Сигал, известный своими пропагандистскими высказывания и дружбой с президентом-диктатором Владимиром Путиным. На встрече кинематографист выступил с речью, в которой заверил, что считает себя "на миллион процентов русским".

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Аргументировал это путинист тем, что родился в "русской семье", хотя на самом деле, как известно, его бабушка и дедушка были евреями-иммигрантами. Актера процитировало пропагандистское агентство РИА Новости.

"Мой отец был русским, и я вырос в русской семье, моя мать также была погружена в русскую культуру. Мой отец был образованным человеком, и мы знали русскую литературу, культуру и традиции, всех великих авторов. Я на сто процентов русофил и на миллион процентов русский", – выдал Сигал, который является членом партии "Справедливая Россия".

Стивен Сигал родился в 1952 году в городе Ленсинг штата Мичиган в США. Его мать Патрисия была ирландкой, хотя она выросла в приемной семье, поэтому информация о ее точном происхождении неизвестна. Отец знаменитости Самуэль Стивен Сигал рос в семье евреев-иммигрантов из РФ Доры Гольдштейн и Натана Зигельмана. О своих еврейских корнях актер почему-то совсем не упоминает.

Ранее в интервью ток-шоу "Пусть говорят" Сигал заявлял, что его предки по отцовской линии жили во Владивостоке в Сибири, поэтому, как уверяет путинист, у него есть якутские и бурятские корни.

Также напомним, что в 2016 году актер получил российское гражданство. Соответствующий указ, подписанный Путиным, был обнародован на сайте Кремля.

Ранее OBOZREVATEL писал, что Стивен Сигал посетил оккупированный Донбасс, потому что считает себя русским. Так он сказал в интервью российскому пропагандисту Владимиру Соловьеву после возвращения из захваченной Еленовки Донецкой области, где оккупанты устроили теракт и убили более 50 украинских военнопленных.

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