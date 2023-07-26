Бойфренд Рианны и известный рэпер во второй раз показал Z-украшение из танков, но теперь объяснил смысл

Бойфренд американской певицы Рианны, рэпер ASAP Rocky во второй раз опубликовал фото с Z-украшением, но учел ошибки предыдущей публикации и рассекретил смысл. Как и подозревали фанаты артиста, коллекция аксессуаров посвящена сыну звезд, которого назвали RZA.

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На это указывает новый атребут в гардеробе звезды – ремень с соответствующими буквами, где центральная Z выполнена из танков. Фото появилось в Instagram рэпера и уже не собирает тысячи разгневанных комментариев (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

ASAP Rocky показался в штанах с ремнем, украшенным именем его годовалого сына. Буква, которую весь мир ассоциирует с российской террористической политикой, была создана из маленьких моделей танков.

Это навело подписчиков звезды на мысли о том, что бойфренд Рианны поддерживает Россию в войне с Украиной. Они забросали артиста гневными комментариями, после чего он удалил фото Z-украшения.

Позже поклонники вспомнили, что малыша знаменитостей назвали в честь лидера Wu-Tang Clan Роберта Диггза, выступал под псевдонимом RZA. Творчество коллектива ассоциировали с военным делом, так что пост рэпера мог быть посвящен именно сыну.

Он учел неприятный опыт предыдущей публикации и показал украшение со всеми тремя буквами, объясняя смысл Z из танков. Остальные буквы также были оформлены в военном стиле.

Как сообщал OBOZREVATEL, в феврале Рианна во время Супербоула раскрыла свою вторую беременность и намекнула, что у нее будет дочь. Беременную певицу заметили на отдыхе на Барбадосе в шляпе знаменитого украинского дизайнера Руслана Багинского.

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