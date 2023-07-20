Парень американской певицы Рианны рэпер ASAP Rocky похвастал в соцсети выпуском украшения в форме танков, образующих букву Z. Такой поступок вызвал волну возмущения пользователей, обвинивших звезду в пропаганде российской агрессии против Украины.

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Соответствующий пост рэпер опубликовал 20 июля в своем Instagram, но позже, после появления массы комментариев возмущенных подписчиков, удалил из него провокационное фото. "Мой коммерческий режиссерский дебют для Beats Studio Pro", – говорится в публикации.

Так, пользователи не оценили креативности ASAP Rocky, оставив множество гневных комментариев.

"Идиот", "Какой позор", "Поддержка терроризма", "Удали это", "Больше нет твоей музыки в моих наушниках", "Поддержка геноцида", – пишут они.

Один из пользователей рассказал, что сам россиянин, но не может вернуться домой "из-за фашизма, который творят" в РФ: "У меня есть два друга-украинца, чьи отцы были убиты российскими бомбами в Мариуполе. И все это российское государство делает под знаменем Z. Это практически свастика".

Отметим, сама Рианна игнорирует тему войны в Украине.

34-летний Asap Rocky (настоящее имя Раким Ателастон Майерс) – американский рэпер, музыкальный продюсер, фотомодель и икона моды. Участник Нью-Йоркского хип-хоп коллектива A$AP Mob.

В 2021 году Раким объявил об отношениях с Рианной. 13 мая 2022 года у пары родился сын.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– В феврале Рианна во время Супербоула раскрыла свою вторую беременность и намекнула, что у нее будет дочь.

– Беременную Рианну заметили на отдыхе на Барбадосе в шляпе от знаменитого украинского дизайнера Руслана Багинского.

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