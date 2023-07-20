"Это свастика!" Парень Рианны выпустил украшение с танками в форме буквы Z, его поставили на место
Парень американской певицы Рианны рэпер ASAP Rocky похвастал в соцсети выпуском украшения в форме танков, образующих букву Z. Такой поступок вызвал волну возмущения пользователей, обвинивших звезду в пропаганде российской агрессии против Украины.
Соответствующий пост рэпер опубликовал 20 июля в своем Instagram, но позже, после появления массы комментариев возмущенных подписчиков, удалил из него провокационное фото. "Мой коммерческий режиссерский дебют для Beats Studio Pro", – говорится в публикации.
Так, пользователи не оценили креативности ASAP Rocky, оставив множество гневных комментариев.
"Идиот", "Какой позор", "Поддержка терроризма", "Удали это", "Больше нет твоей музыки в моих наушниках", "Поддержка геноцида", – пишут они.
Один из пользователей рассказал, что сам россиянин, но не может вернуться домой "из-за фашизма, который творят" в РФ: "У меня есть два друга-украинца, чьи отцы были убиты российскими бомбами в Мариуполе. И все это российское государство делает под знаменем Z. Это практически свастика".
Отметим, сама Рианна игнорирует тему войны в Украине.
34-летний Asap Rocky (настоящее имя Раким Ателастон Майерс) – американский рэпер, музыкальный продюсер, фотомодель и икона моды. Участник Нью-Йоркского хип-хоп коллектива A$AP Mob.
В 2021 году Раким объявил об отношениях с Рианной. 13 мая 2022 года у пары родился сын.
Как сообщал OBOZREVATEL:
– В феврале Рианна во время Супербоула раскрыла свою вторую беременность и намекнула, что у нее будет дочь.
– Беременную Рианну заметили на отдыхе на Барбадосе в шляпе от знаменитого украинского дизайнера Руслана Багинского.
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