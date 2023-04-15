Тонкий намек: поклонники Рианны рассекретили пол ее второго ребенка. Фото

11 февраля 2022 года барбадосская певица Рианна во время Супербоула раскрыла свою вторую беременность. Легендарная исполнительница выступила в красном обтягивающем комбинезоне, который отчетливо подчеркнул округлившийся животик. А на днях она непреднамеренно рассекретила пол своего второго наследника. Это произошло в магазине детской одежды в Западном Голливуде, где селебрити была замечена на шоппинге.

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Как передает The Sun, Рианна заглянула в магазин под названием "Couture Kids" и остановилась у стеллажа с розовой одеждой для новорожденных. Певица подобрала нежно-малиновый комбинезон и отправилась к кассе. Фанаты восприняли это как намек на пол ее будущего малыша (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Артистка была одета в сине-черную куртку и темное облегающее платье в пол. Она скрыла лицо солнцезащитными очками и собрала волосы. Звезда дополнила образ массивными украшениями и, судя по всему, вышла за покупками без макияжа.

Не так давно Рианна стала мамой впервые. 13 мая 2022 года она подарила своему любимому, рэперу A$AP Rocky, сына. Но, стоит вспомнить, что во время первой беременности, знаменитость также замечали в магазине детской одежды, где она присматривала костюмы для девочек. Тогда поклонники были уверены, что первенцем брюнетки станет дочь. Возможно, певица специально запутывает папарацци и аудиторию.

Как стало известно с источников, последние месяцы первой беременности для вокалистки стали тяжелыми. Ходили слухи об измене партнера красавицы, а спустя некоторое время его арестовали по делу о стрельбе 2021 года. Но несмотря на все переживания будущей мамы, сын родился здоровым.

Недавно OBOZREVATEL рассказывал, что 9-месячный наследник Рианны стал моделью. Знаменитость украсила обложку Britishvogue. Компанию ей составил возлюбленный и маленький сын. Поклонники восхитились привлекательностью звезды.