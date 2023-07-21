Бойфренд Рианны ASAP Rocky не поддерживал Россию? В сети нашли оправдание его Z-подвеске с танками

В сети нашли оправдание бойфренду американской певицы Рианны – рэперу ASAP Rocky – который накануне опубликовал украшение с буквой Z, составленной из танков. Предполагается, что пост был посвящен сыну звезд, а не поддержке терроризма России.

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Об этом говорится в Instagram AGNOSTIC MEDIA. Команда артиста скандал не комментировала, а фото из подборки быстро исчезло (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Сына Рианны и рэпера, которому недавно исполнился год, назвали RZA Athelston Mayers, что произносится как Ризза. Такое имя первенцу дали не просто так, а в честь известного исполнителя.

Поговаривают, что малыша назвали в честь лидера Wu-Tang Clan Роберта Диггза, который имел псевдоним RZA. Творчество коллектива ассоциировали с военным делом.

"NME сообщает, что RZA определился со своим рэп-именем после того, как узнал о важности буквы "Z" при изучении ислама. Согласно изданию "Hip Hop in America: A Regional Guide Vol. 1", в исламе буква "Z" означает природу или сущность Бога", – говорится в материале AGNOSTIC MEDIA.

На то, что рэпер, не предусмотрев столь бурную реакцию мира, опрометчиво опубликовал фото символа рашистской войны, может указывать и быстрое удаление фото. Упорные путинисты обычно игнорируют хейт.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– В феврале Рианна во время Супербоула раскрыла свою вторую беременность и намекнула, что будет дочь.

– Беременную Рианну заметили на отдыхе на Барбадосе в шляпе от знаменитого украинского дизайнера Руслана Багинского.

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