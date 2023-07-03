Беременная Рианна без макияжа отдыхала на Барбадосе в шляпе от украинского бренда. Фото и видео

Всемирно известная барбадосская певица Рианна во время отдыха на родине показалась в шляпе от знаменитого украинского дизайнера Руслана Багинского. Известно, что это головной убор из летней коллекции одноименного бренда стоимостью 340 долларов (12 400 гривен).

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Фотографии 35-летней знаменитости были размещены на странице бренда в Instagram. В описании представители поблагодарили стилистку Нини Нгуен, которая отвечает за гардероб Рианны и, очевидно, заказывала для своей звездной клиентки шляпку из Украины.

На фотографиях исполнительница, которая в ближайшие сроки во второй раз станет мамой, позирует в черном топе и джинсовых шортах, подвернутых в районе талии из-за выпирающего беременного живота. Образ дополняют украшения на шее и запястье. Артистка стоит босой на земле и держит в руках бокал с молочным коктейлем.

Трендовая ковбойская шляпа от Багинского из летней коллекции украшена монограммой.

На камеру Рианна игриво улыбается, демонстрируя свою естественную красоту без макияжа. Впрочем, губы звезда все же подчеркнула темной красной помадой из собственного бренда Fenty Beauty.

На Барбадосе певица отдыхала со своим избранником, известным рэпером A$AP Rocky и их годовалым сыном. О второй беременности РиРи сообщила в феврале 2023-го, когда выступала на первом за пять лет живом концерте на Супербоуле.

Отметим, Руслан Багинский – всемирно известный украинский дизайнер головных уборов и аксессуаров, основатель личного одноименного бренда. Его поклонницами являются модели Белла и Джиджи Хадид, Кайя Гербер, Эмили Ратаковски, Роузи Гантингтон-Уайтли, певицы Мадонна, Тейлор Свифт и Алиша Киз, блогер Кьяра Ферраньи и редактор Анна Делла. В шляпке от Багинского в 2020 году пришла на прием к Папе Римскому первая леди Украины Елена Зеленская.

В августе 2022 года Багинский создал эксклюзивную шляпу для тогда еще правящей королевы Великобритании Елизаветы II. Голубой головной убор, украшенный желтыми и розовыми цветами, стал подарком правительнице ко Дню Независимости Украины.

Ранее OBOZREVATEL писал, что в балаклаве от Багинского встречала новый год культовая Мадонна. Стоимость головного убора – практически 20 тысяч гривен. А американская супермодель Эмили Ратаковски надела шляпу от украинского дизайнера на одно из мероприятий Парижской недели моды.

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