Принцы Гарри и Уильям пошли на перемирие ради покойной матери

Британские принцы Гарри и Уильям объявили перемирие для установки памятника своей матери – принцессы Дианы. Как известно, открытие мемориала должно состояться 1 июля в Кенсингтонском дворце – в этот день леди Ди могло бы исполниться 60 лет.

Об этом сообщает издание Vanity Fair со ссылкой на источник. По словам инсайдеров, враждующие братья прилагают совместные усилия, чтобы проект был завершен в срок. Скульптор получил отзывы от обоих принцев, после чего отправил резьбу статуи на производство.

Британские принцы Уильям и Гарри со своей матерью Дианой

Отмечается, что определенную роль в налаживании отношений между Уильямом и Гарри сыграли дочь принцессы Анны Зара Тиндолл и ее муж Майк Тиндолл, которые недавно в третий раз стали родителями.

В то же время об окончании вражды говорить рано. По словам источника, Уильям крайне разозлен из-за интервью, которое Гарри и его жена Меган Маркл дали американской телеведущей Опре Уинфри.

"Их отношения на дне. Уильям так зол на Гарри, что сейчас совершенно немыслимо, чтобы они счастливо воссоединились и стояли вместе при открытии статуи принцессы Дианы. Нужно провести много работы, чтобы все исправить, чтобы они могли выступить единым фронтом" – подытожил он.

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