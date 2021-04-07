Принци Гаррі та Вільям пішли на перемир'я заради покійної матері

Британські принци Гаррі та Вільям оголосили перемир'я для встановлення пам'ятника своїй матері – принцесі Діані. Як відомо, відкриття меморіалу має відбутися 1 липня в Кенсингтонському палаці – цього дня леді Ді могло б виповнитися 60 років.

Про це повідомляє видання Vanity Fair з посиланням на джерело. За словами інсайдерів, брати, які ворогують, докладають спільних зусиль, щоб проєкт був завершений вчасно. Скульптор отримав відгуки від обох принців, після чого відправив різьблення статуї на виробництво.

Британські принци Вільям і Гаррі зі своєю матір'ю Діаною

Зазначається, що певну роль у налагодженні стосунків між Вільямом та Гаррі зіграли донька принцеси Анни Зара Тіндолл та її чоловік Майк Тіндолл, які нещодавно втретє стали батьками.

Водночас про закінчення ворожнечі говорити рано. За словами джерела, Вільям вкрай розлючений через інтерв'ю, яке Гаррі та його дружина Меган Маркл дали американській телеведучій Опрі Вінфрі.

"Їхні стосунки на дні. Вільям такий злий на Гаррі, що зараз абсолютно немислимо, щоб вони щасливо возз'єдналися і стояли разом на відкритті статуї принцеси Діани. Потрібно провести багато роботи, щоб все виправити, щоб вони могли виступити єдиним фронтом" – підсумував він.

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