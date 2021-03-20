Принц Гарри впервые появился на публике после скандального интервью. Фото

После скандального интервью с Опрой Уинфри принц Гарри впервые засветился на публике, но без своей супруги Меган Маркл. Папарацци застали мужчину во время велопрогулки в городке Монтесито в Калифорнии.

Так, на фото, опубликованных изданием Daily Mail, Гарри с ветерком покатался на электровелосипеде. Компанию супругу Меган Маркл составила команда охраны, которая ехала вслед за ним.

Для прогулки на велосипеде принц Гарри выбрал довольно скромный наряд: так, на нем была кроссовки, темная куртка с капюшоном и такого же оттенка спортивные штаны. В качестве аксессуара он одел кепку ассоциации ветеранов The Mission Continues, солнцезащитные очки и защитную маску.

Ранее в интервью принц Гарри рассказывал, что у него есть некоторая напряженность в общении с отцом принцом Чарльзом.

Также Маркл сообщила в интервью, что до того, как они с мужем приняли решение отказаться от выполнения королевских обязанностей, ее посещали мысли о самоубийстве. По словам женщины, администрация дворца не оказала ей должной помощи.

Кроме того, она намекнула на расизм в британской королевской семье. По ее словам, еще во время первой беременности некоторые представители династии были обеспокоены из-за цвета кожи будущего малыша.

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