Принц Гарри впервые появился на публике после скандального интервью. Фото
После скандального интервью с Опрой Уинфри принц Гарри впервые засветился на публике, но без своей супруги Меган Маркл. Папарацци застали мужчину во время велопрогулки в городке Монтесито в Калифорнии.
Так, на фото, опубликованных изданием Daily Mail, Гарри с ветерком покатался на электровелосипеде. Компанию супругу Меган Маркл составила команда охраны, которая ехала вслед за ним.
Для прогулки на велосипеде принц Гарри выбрал довольно скромный наряд: так, на нем была кроссовки, темная куртка с капюшоном и такого же оттенка спортивные штаны. В качестве аксессуара он одел кепку ассоциации ветеранов The Mission Continues, солнцезащитные очки и защитную маску.
Ранее в интервью принц Гарри рассказывал, что у него есть некоторая напряженность в общении с отцом принцом Чарльзом.
Также Маркл сообщила в интервью, что до того, как они с мужем приняли решение отказаться от выполнения королевских обязанностей, ее посещали мысли о самоубийстве. По словам женщины, администрация дворца не оказала ей должной помощи.
Кроме того, она намекнула на расизм в британской королевской семье. По ее словам, еще во время первой беременности некоторые представители династии были обеспокоены из-за цвета кожи будущего малыша.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Британская королевская семья отреагировала на скандальное интервью герцогов Сассекских принца Гарри и Меган Маркл. Они отметили, что обеспокоены расовым вопросом и переживают из-за трудностей, которые пришлось пережить супругам.
Отец Меган Маркл Томас также высказался по поводу интервью, которое его дочь вместе со своим супругом принцем Гарри дала американской телеведущей Опре Уинфри. Он вступился за королевскую семью, отрицая какие-либо проявления расизма.
Наследник британского престола принц Уэльский Чарльз отказался комментировать скандальное интервью сына и его супруги Меган Маркл.
А вот сама Елизавета II не злится на своего внука принца Гарри и его жену Меган Маркл. Она скорее расстроена тем, что пара сказала в интервью о расизме в семье.