Предательница украинского народа, "голубка мира" и пропагандистка родом из Буковины Ани Лорак все-таки устроит юбилейный концерт в Москве по случаю своего 45-летия 27 сентября. Ранее ее выступление было под вопросом, поскольку россияне при содействии украинских шутников хейтили звезду за "помощь ВСУ".

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Очевидно, они научились отличать мемы от правды и дали "зеленый свет" ее сольному концерту в окружении путинистов – Киркорова, Артема Качера и других. Об этом сообщили российские СМИ (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"Концерт украинской певицы Ани Лорак в Crocus City Hall 27 сентября состоится. Об этом сообщили представители площадки. Ранее по слухам о том, что артистка финансирует украинские вооруженные формирования, против выступления высказывались военные блогеры", – объявили пропагандисты.

На выступление Ани Лорак придут кремлевские приспособленцы Филипп Киркоров, Мот и Артем Качер. Украинка-предательница готовит грандиозное шоу, где планирует подзаработать рубли для дальнейшего существования в РФ.

В последнее время жизнь певицы в России существенно усложнилась. Раньше ее презирали только в Украине за пропаганду мира и дружбы между террористами и украинцами. Позже злоба переросла в шутки, которые в итоге сделали Лорак врагом и в России.

Среди украинских медийщиков начала распространяться фейковая новость, что артистка поддерживает военных ВСУ и передает летающие на Москву дроны, из-за чего неразборчивые россияне объявили ей "войну" и начали отменять выступления.

Неприязнь заметна в реакции зрителей в РФ на участие Лорак в детском шоу "Ты супер", где она заняла кресло жюри. На проект, где поют дети, лишенные родительской опеки, исполнительница заявилась в вульгарном образе и разозлила россиян своим присутствием.

Ранее OBOZREVATEL писал, что скрывала предательница украинского народа, как она оправдывает свою пропагандистскую позицию и почему всю жизнь создает образ "жертвы".

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