'Предвидела' войну и едва не скатилась на дно: что сделал алкоголизм с певицей МакSим и как она выглядит сейчас. Фото

В России настоящая "кара" догнала артистов-путинистов и так называемых "молчунов", которые выбрали без слов наблюдать за геноцидом украинцев. В частности, неутешительное участие постигло и известную когда-то в Украине певицу МакSим, которая залегла на дно из-за алкоголизма.

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Проблемы с алкоголем у звезды появились давно, но в больницу она легла меньше месяца назад, о чем открыто призналась СМИ и поклонникам. OBOZREVATEL расскажет, как зависимость изменила артистку и почему россияне уверены, что она "предсказала войну" (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"Пророком" МакSим неожиданно для себя стала в 2015 году, когда на концерте, который крутили на провластном "Первом канале", появилась в платье в цветах российского флага. Это могли бы даже не вспомнить, если бы не одна деталь – буквы Z на костюмах ее подтанцовки.

После полномасштабного вторжения РФ в Украину и маркировки техники оккупантов именно этим знаком, россияне стали видеть в выступлении звезды "предсказание войны". Однако позже пресс-секретарь МакSим сказал: "Они означают танцевальный коллектив Z-Dance. Не надо видеть во всем какие-то скрытые смыслы".

С тех пор в жизни артистки началась "черная полоса". В 2019 году звезда попала в страшную аварию по дороге в аэропорт. Она получила многочисленные травмы и долго реабилитировалась, а в 2021 году МакSим попала в больницу с воспалением легких – органы были поражены на 70 процентов. Исполнительницу подключили к аппарату ИВЛ и ввели в медикаментозный сон. Тогда у звезды дважды была остановка сердца.

Казалось бы, после столь сложной реабилитации артистка будет беречь здоровье, но этого не произошло. Вскоре после окончания лечения она начала позориться на концертах, будучи пьяной.

Недавно звезда вышла на связь из элитной клиники, где лечится от алкоголизма. В интервью она рассказала, что потеряла миллионы, когда в состоянии опьянения подписывала непонятные документы с сомнительными людьми. Когда стало очевидно, что жизнь артистки скатилась на дно, за дело взялись врачи.

Проблемы со здоровьем, алкоголь и курс лечения от зависимости отразились на лице и фигуре исполнительницы. Из-за набранных килограммов ее даже подозревали в беременности, но команда россиянки опровергла слухи.

Ранее OBOZREVATEL писал, что украинская певица-предательница Анна Седокова опозорилась во время концерта в Москве. Артистка, которую подозревают в злоупотреблении алкоголем, эпично рухнула и не смогла самостоятельно встать.

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