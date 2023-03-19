Была пьяной и неадекватной: МакSим сорвала собственный концерт спустя 20 минут после выхода на сцену. Видео

Популярная российская певица МакSим выступила в Сочи, однако назвать это полноценным сольным концертом трудно, ведь, по словам зрителей, продлился он около 20-ти минут. Как рассказывают свидетели, артистка вела себя неадекватно и, вероятно, была в состоянии алкогольного опьянения.

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Соответствующие видео распространили в сети. На обнародованных кадрах можно увидеть, а точнее услышать, насколько странно певица исполняет свой хит "Знаешь ли ты" (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).

Фанаты в зрительном зале изначально не особо обращали внимание на неадекватное поведение МакSим, а просто подпевали известным трекам. Однако, когда певица вместе с другими музыкантами без каких-либо объяснений покинула сцену спустя 20 минут после выхода – это вызвало возмущение публики.

"Ничего не сказав, все собрались и ушли со сцены. 20 минут попели и все. Просто развернулись и ушли", – пожаловалась одна из присутствующих.

Представители Марины Абросимовой (настоящее имя певицы) заверили, что звезде просто стало плохо.

"Это сказалось на качестве мероприятия. Было принято решение об остановке концерта", – прокомментировал директор МакSим.

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