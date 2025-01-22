Предательница Седокова после самоубийства бывшего-баскетболиста в Москве и нервного срыва оказалась в отделении полиции

Певица-предательница и бывшая участница группы "ВИА Гра" Анна Седокова попала в отделение полиции после смерти своего бывшего мужа, 32-летнего латвийского баскетболиста Яниса Тиммы, который в декабре 2024-го покончил с собой в Москве. Правоохранительные органы Латвии начали расследование относительно инцидента.

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Как сообщают росмедиа, артистка была опрошена в рамках проверки по факту суицида ее экс-избранника. По словам одного из криминалистов, пока подозревать запроданку в причастности к трагическому случаю рано.

"Анна опрошена как свидетельница. Никаких других статусов нет, уголовного дела нет. Ее не допрошено, у нее взяли объяснения. Это совершенно разные вещи", – объяснил мужчина.

Отмечается, что следственные органы пытаются найти любые доказательства или подтверждения причастности посторонних лиц к смерти баскетболиста. Поэтому телефон Яниса Тиммы активно проверяют специалисты.

"Изучают все переписки, опрашивают людей, контактировавших с ним перед трагедией того дня. То есть ведется большая работа, о результатах говорить рано. Я не исключаю факт доведения до самоубийства. Если выяснится, что была переписка с унижением человеческого достоинства или поступали какие-то угрозы, тогда, возможно, будет возбуждено дело о доведении до самоубийства", – добавил криминалист.

Напомним, когда стало известно, что 16 декабря Янис Тимма совершил самоубийство, Седокову начали подозревать в причастности к инциденту. Рядом с телом баскетболиста был найден телефон, на заставке которого он оставил номер запроданки и написал: "Позвоните Ане". Стоит отметить, что незадолго до трагического дня певица-предательница инициировала развод со спортсменом, который он переживал очень болезненно.

После появления информации о самоубийстве экс-избранника Седокова в истерике вышла на связь в сети. Тогда артистка призвала ничего не писать ей об инциденте и отметила, что брак с баскетболистом был "адом". Из-за нервного срыва запроданка загремела в больницу. Она обнародовала видео, на котором видно, что исполнительница лежала под капельницами и не могла произнести ни слова.

Впоследствии люди из близкого окружения Яниса Тиммы начали обвинять Седокову в смерти спортсмена. По словам друга баскетболиста Марка Пугачева, певица довела его товарища до самоубийства, а если бы представители правоохранительных органов прочитали переписку экс-супругов, предательнице угрожали бы лишению свободы. Позже мужчина заявил, что подозревает запроданку в заказном убийстве.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что друг Яниса Тиммы сделал резонансное заявление о Седоковой.

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