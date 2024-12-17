Седокова загремела в больницу после новостей о самоубийстве бывшего: в каком состоянии изменница Украины

Певица-предательница Украины Анна Седокова попала в больницу после истерики из-за самоубийства своего бывшего мужа – латвийского баскетболиста Яниса Тимма. Еще утром она выходила в InstaStories, где заикалась от слез, а теперь лежит под капельницами и не может говорить.

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Истерика артистки длилась половину дня и пересекла границу, но, кроме как лить слезы, она больше ничего не может. В новой InstaStories певица показалась в больничной палате. В кадре видно, что Седокова пытается произнести хоть одно слово, но ей это не удается, вместо этого – заикание от слез. Позже этот контент женщина удалила.

Артистка не может прийти в себя после новости о самоубийстве экс-мужа и массовых обвинениях в причастности к его смерти. Именно Седокову обвинил отец Яниса Тимма в том, что его сын покончил с собой.

"Да (могло произойти из-за Анны. – Ред.). Месяца полтора назад общались с сыном. Могу сказать, что три года мы не общались, это виновата она. У него она везде была заблокирована", – говорил он росмедиа.

Пара развелась из-за того, что в течение длительного времени Седокова и Тимма жили на два города, ведь мужчина играл в клубе США, а артистка развлекала московскую публику. После четырех лет брака изменница решила подать на развод, а произошло это в сентябре 2024 года.

Именно развод считают главной причиной самоубийства Яниса Тимма. Более того, покончить с собой он решил на день рождения Седоковой (16 декабря), но произошло это в ночь с 16 на 17 декабря в подъезде дома.

Его тело нашли в подъезде многоэтажки в Москве, в которой жил баскетболист. Покончить с жизнью экс-супруг Седоковой решил через несколько дней после развода с артисткой-предательницей. Сердце латвийского баскетболиста остановилось из-за асфиксии – критического падения уровня кислорода в организме. На месте смерти очевидцы нашли канат, подвешенный к перилам.

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