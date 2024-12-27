Друг бывшего мужа Анны Седоковой, 32-летнего латвийского баскетболиста Яниса Тиммы, который покончил с собой, Марк Пугачев сделал шокирующее заявление о певице-предательнице. По словам предпринимателя, его товарища довели до самоубийства, а если бы представители правоохранительных органов прочитали переписки экс-супругов, запроданке угрожало бы лишение свободы.

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Как пишут росмедиа, о подозрительной детали мужчина рассказал в своих соцсетях. Он убежден, что телефон спортсмена никогда не попадет в прокуратуру, ведь некоторые люди позаботились о том, чтобы репутация Седоковой не пострадала.

"Яниса довели до самоубийства. Самое обидное, что телефон Яниса родителям не отдали и не отдадут. Потому что я уверен, если бы ту переписку прочитала прокуратура, то там 100% статья и срок. Но, безусловно, покровители уже позаботились об этом, и все удалено. Вот увидите, телефон Яниса никогда в жизни не найдется, а если и появится, то это будет просто телефон неизвестного человека. Я знаю больше, чем вы все думаете. Можно много говорить, а правда останется одна!" – написал Марк Пугачев.

Стоит отметить: когда стало известно, что 16 декабря Янис Тимма покончил с собой, пропагандистские медиа начали предполагать, что баскетболист решился на этот шаг из-за уроженки Украины. Незадолго до трагедии, а именно 9 декабря, Седокова решила расторгнуть брак со спортсменом. Латвиец очень сложно перенес такие изменения в жизни, так что якобы тогда у него начали появляться мысли о самоубийстве.

Когда певица-изменница узнала о гибели своего бывшего мужа, в слезах вышла на связь в соцсетях и отметила, что в браке с баскетболистом жила в "аду". Она призвала пользователей сети не писать ей о смерти экс-избранника, а уже впоследствии заявила, что загремела в больницу. Запроданка показала видео, где видно, что она пытается произнести хоть одно слово, но ей ничего не удается, вместо этого – заикание от слез. Она не могла оправиться не только от трагической новости, но и от большого количества обвинений, ведь даже отец Яниса Тиммы заявил: певица причастна к самоубийству его сына.

Позже Анна Седокова отметила, что оплатила часть похорон спортсмена, ведь у его семьи есть определенные проблемы с деньгами. По словам путинистки, она перевела часть средств на счет ритуальных компаний, а остальным процессом будет заниматься последняя баскетбольная команда, в которой играл спортсмен. Однако друг Тиммы, бизнесмен Мартиньш Лаува, заявил: запроданка не участвовала в оплате этих расходов.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что предательница Седокова вышла на связь спустя 10 дней после самоубийства бывшего.

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