Анна Седокова в истерике вышла на связь после самоубийства бывшего мужа и рассказала про 'ад', в котором жила последние годы

После новости о самоубийстве 32-летнего латвийского баскетболиста Яниса Тимма его экс-жена, певица Анна Седокова, умалчивающая войну в Украине, вышла в InstaStories в истерике. Она призвала ей ни слова не писать о смерти бывшего избранника.

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Предательница подчеркнула, что в браке с баскетболистом жила в "аду", но в каком именно положении – умалчивает. Однако она заявила, что вынуждена спасти своего сына Гектора и абстрагировать его от чрезмерной информации об отце.

"Я вас очень сильно прошу, пожалуйста. У меня ребенок, он маленький, он ничего не должен знать. Вы не представляете, в каком я аду жила последние годы. Я должна спасти своего ребенка от этой информации. Пожалуйста, если вы можете, ничего не публикуйте, пожалуйста. Я вас очень прошу", – в истерике заявила она.

Артистка, прозванная росмедиа черной вдовой, опубликовала видео. На него запроданка наложила черно-белый фильтр, а в кадре сидела в слезах.

Известно, что Янис Тимма совершил самоубийство в ночь 17 декабря. Его тело обнаружили в подъезде многоэтажки в Москве, в которой жил баскетболист. Покончить с жизнью экс-супруг Седоковой решил через несколько дней после развода с артисткой-предательницей. Сердце латвийского баскетболиста остановилось из-за асфиксии – критического падения уровня кислорода в организме.

Известно, что пара развелась из-за того, что в течение длительного времени Седокова и Тимма жили на два города, ведь мужчина играл в клубе США, а артистка развлекала московскую публику. После четырех лет брака изменница решила подать на развод, а произошло это в сентябре 2024 года.

Как сообщал ранее OBOZ.UA, рядом с телом Яниса Тимма был найден телефон, где на заставке стоял призыв "Позвоните Ане".

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