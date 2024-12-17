Бывший муж певицы-предательницы Анны Седоковой, которая умалчивает войну на Родине, 32-летний латвийский баскетболист Янис Тимма совершил самоубийство. Тело спортсмена обнаружили в подъезде одной из пятиэтажек в центре Москвы.

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Как пишут росмедиа, покончить с собой экс-избранник Седоковой решил через несколько дней после развода с уроженкой Киева. Отмечается, что в последнее время отношения между ними были слишком натянутыми, поэтому пропагандисты предполагают, что причиной самоубийства мог стать разрыв бывших супругов.

Сердце латвийского баскетболиста остановилось из-за асфиксии – критического падения уровня кислорода в организме. Рядом с телом Яниса Тимма лежал телефон, на заставке которого он оставил номер запроданки и написал: "Позвоните Ане".

Бывшие супруги познакомились в 2019 году, когда спортсмен был игроком баскетбольного клуба "Химки". Их роман закрутился довольно быстро, так что в 2020-м они сыграли свадьбу. Отмечается, что долгое время Седокова и Тимма жили на два города, ведь мужчина играл в клубе США, а артистка развлекала московскую публику. После четырех лет брака экс-солистка "ВИА Гры" решила подать на развод, что стало болезненной новостью для баскетболиста. Отмечается, что после этого у спортсмена стали появляться суицидальные мысли.

За свою карьеру Янис Тимма провел 56 матчей за сборную Латвии. Он выступал за баскетбольные клубы: "Олимпиакос", "Басконию", "Дарушшафаку", "Обрадойро" и несколько русских.

Напомним, что в личной жизни Седоковой это не первая потеря, ведь в 2014 году оборвалась жизнь ее первого мужа, бывшего игрока футбольного клуба "Динамо" Валентина Белькевича. У спортсмена оборвался тромб. Тогда певица-изменщица отреагировала на трагедию, назвав экс-избранника "гениальным футболистом, хорошим человеком и отцом". В браке Седоковой и Белькевича, который длился 3 года, родилась девочка Алина.

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