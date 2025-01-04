В Латвии возбудили уголовное дело из-за самоубийства Яниса Тиммы: друг баскетболиста обвинил Седокову в заказном убийстве

Следственный комитет Латвии проводит расследование относительно смерти 32-летнего баскетболиста Яниса Тиммы, который покончил с собой. 3 января правоохранительными органами страны было возбуждено уголовное дело, ведь друг спортсмена Марк Пугачев обвинит его бывшую жену, певицу-предательницу Анну Седокову в заказном убийстве.

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В своих социальных сетях предприниматель сообщил, что собирается дать показания против исполнительницы. Как отмечает Pravda Latvia, по мнению Пугачева, уроженка Украины могла нанять людей для убийства своего экс-избранника из-за недвижимости.

"Следственный комитет Латвийской Республики возбудил уголовное дело по факту насильственной смерти Яниса, в котором я выступаю одним из главных свидетелей", – написал предприниматель.

Он предполагает, что Седокова могла устроить заказное убийство спортсмена ради четырех квартир, которые якобы баскетболист приобрел в Москве за 180 млн рублей. Однако ранее в росмедиа отмечали, что латвиец не имел никакой недвижимости в России, а его имущество на родине пришлось продавать из-за невыплаты алиментов.

Стоит отметить: когда стало известно, что 16 декабря Янис Тимма совершил самоубийство, на просторах пропагандистских медиа начали распространяться слухи, что он насмелился на этот шаг через певицу-предательницу. Дело в том, что незадолго до трагедии Седокова решила расторгнуть брак с баскетболистом, что стало для него неожиданным ударом.

Кстати, громкие заявления о причастности артистки к смерти Яниса Тиммы Пугачев делает не в первый раз. В конце декабря в своих соцсетях он заявил: его товарища довели до самоубийства, а если бы представители правоохранительных органов прочитали переписку экс-супругов, Седоковой угрожало бы лишение свободы.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что Седокова показала реакцию сына на самоубийство экс-мужа Яниса Тиммы.

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