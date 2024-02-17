Эстрадная певица Лолита Милявская, которая родилась в Закарпатье, а сейчас поддерживает террористический путинский режим, отчиталась перед хейтерами по поводу размера своей пенсии. Артистка подчеркнула, что горда быть "бабкой", и поблагодарила Москву за прибавку.

Однако этих денег, если верить ее словам, недостаточно для привычной жизни запроданки. Она уже активно пользуется сбережениями, заработанными за годы работы, в том числе и в Украине. Об этом певица заявила в соцсетях.

Милявская вышла в эфир, показывая, как разжигает печь дровами во дворе. Она порадовалась, что имеет силы на то, чтобы тянуть древесину. и средства, чтобы ее покупать.

"Всем, кто писал под моими постами "бабка", посвящаю и подтверждаю гордость за пенсионное удостоверение. Моя пенсия составляет 23 856,55 копейки (7156 грн.) Спасибо Москве за надбавку", – написала Лолита.

Кроме этого, она рассказала, что на помощь россиянам и содержание семьи средства берет из сбережений, а с налоговой службой проблем никогда не имела.

Напомним, что сейчас у Лолиты совсем нет концертов из-за ее участия в "голой вечеринке" ведущей Насти Ивлеевой. Чтобы хоть как-то повлиять на хейтеров, артистка пообещала восстановить храм на оккупированных украинских территориях.

Как писал OBOZ.UA, ранее также стало известно, что Милявскую хотят оштрафовать в России на 200 тысяч рублей (свыше 85 тысяч гривен). Причина – наличие у артистки израильского паспорта.

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