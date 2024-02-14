'Взрослые мужики плакали': Лолита в халате нашла себе работу на оккупированном Донбассе

Опальная певица Лолита Милявская, родившаяся на Закарпатье и предавшая родную страну, придумала оригинальный способ "отмолить грехи" перед Кремлем за участие в "голой вечеринке" ведущей Насти Ивлеевой. Коллега запроданки – Филипп Киркоров – чтобы спасти карьеру, поехал петь перед оккупантами, а его спутница решила восстановить храм в оккупированном украинском городе, который она обозвала "новой территорией России".

Артистка, смело насмехавшаяся над хейтерами еще месяц назад, сегодня вышла в эфир в халате с жалобами на отмену юбилейных выступлений и проклятия от бывших фанатов. Соответствующее видео появилось в ее соцсетях.

Она попыталась подкупить хейтеров воспоминаниями о своей поддержке оккупации Украины.

"Я одна из первых, кто пел концерты в Донецке и Луганске. Я пела, а взрослые мужики плакали. Потом они мне рассказывали о том ужасе, который пережили", – сделала нелепую попытку оправдаться предательница Украины.

Она перечислила все "хорошие" поступки для россиян: выступления в Крыму, оплаченные операции, поездки в госпитали к оккупантам и закупки телевизоров в палаты.

Кроме этого, певица похвасталась, что в Украине ее называют "с*кой и проституткой", не пускают к родным и презирают. Мол, это должно заставить россиян быть более лояльными к артистке.

После еще 2-минутного бреда о том, как счастливы люди становятся после ее концертов и как они начинают усердно помогать России, она объявила о новой миссии.

"Я сейчас буду участвовать в восстановлении храма на одной из новых территорий. Давайте так: я буду храм восстанавливать, а вы сами знаете, чему радоваться", – закончила исполнительница.

Напомним, что юбилейные концерты Лолиты отменили из-за ее провокационного поведения в полуголом виде и московской вечеринке.

Ранее OBOZ.UA писал, что гостями на празднике, кроме Лолиты, были также Ксения Собчак, Дима Билан, Сергей Лазарев, Филипп Киркоров, Глюкоза, сама Ивлеева и многие молодые блогеры. Большинство этих звезд регулярно приглашают выступать на пропагандистских мероприятиях. Теперь всем им объявлен бойкот. Что ожидает оскандалившихся звезд – читайте в материале.

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