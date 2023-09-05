Предательница Ани Лорак опозорилась в Москве: пришла к детям в откровенном наряде с разрезами на груди. Фото

Певица-предательница родом из Украины Ани Лорак стала посмешищем в Москве на российском шоу "Ты супер", где принимают участие малолетние вокалисты, оказавшиеся в детдомах и школах-интернатах, а также дети из приемных и попечительских семей. К юным участникам с тяжелой судьбой звезда заявилась в откровенном наряде с разрезами на груди.

Видео дня

Кроме вульгарного и неуместного образа, певица также нарвалась на хейт из-за "поддержки Украины и ВСУ". Комментарии взбешенных зрителей появились в сети (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Первый выпуск детского вокального шоу на провластном канале НТВ вышел в эфир накануне. Судейские кресла Лорак разделила с коллегой-предателем Украины родом из Запорожья Александром Панайотовым, Алексеем Воробьевым, выступавшим в так называемой "ДНР", и Люсей Чеботиной – фанаткой Путина.

Лорак подобрали облегающее вечернее платье ярко-фиолетового цвета с разрезами на груди и животе. Укладка, яркий макияж и сетчатые перчатки дополнили наряд, в котором она судила детей без родительской опеки.

Зрители были крайне удивлены, что гражданка Украины, якобы "финансирующая ВСУ", заняла судейское кресло. Звезду обвинили в том, что она хочет заработать на россиянах, а затем отдать деньги украинцам.

Такое мнение у зрителей сложилось не просто так. Это следствие коллективной работы граждан Украины и медийных деятелей, которые уже несколько месяцев портят предательнице жизнь в РФ, саркастически благодаря ее за донаты для ВСУ и "Фонд мести", который якобы финансирует летящие на Россию дроны.

Напомним, недавно стало известно, что украинское сообщество в Турции активно работает над отменой концертов Лорак.

Ранее OBOZREVATEL писал, что это далеко не в первый раз, когда планы звезды подзаработать срываются. К тому же, добиваются этого не только украинцы, но и россияне. В стране-террористке также массово отменяют концерты украинки.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!