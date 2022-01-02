Мандарины, оды Сталину и красная звезда: как отмечали Новый год в СССР

Весь мир уже встретил Новый 2022 год у елки, с бокалом игристого и мандаринами. Сложно поверить, что десятки лет назад в Советском Союзе на площади городов не украшали хвою и запрещали отмечать новогодние праздники, а шампанское и цитрусовые вообще были в дефиците.

В 1927 году ЦК КПСС не разрешал устанавливать елку с Вифлеемской звездой даже дома, поскольку это было символом рождения Христа. OBOZREVATEL вспомнил, как праздновали Новый год в СССР.

Что было на столе

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Готовиться к Новому году в Союзе начинали заранее. За несколько месяцев собирали дефицитные продукты и запрещали есть, мол, это на праздник. У счастливчиков, кроме традиционного салата оливье, шубы и мимозы – на столах были бутерброды из красной икры. Также мало кому удавалось купить на банкет балык или бананы.

В магазинах продавали дефицитные продукты только по блату: коньяк, "Советское" шампанское и мандарины. Только в странах постсоветского пространства цитрусовые считают символом Нового года, поскольку доступными они становились лишь перед праздниками, но нужно было выстоять длинную очередь за ними на морозе.

Дождик на потолке и снежинки из салфеток

Первые красивые, яркие и сделанные из стекла елочные украшения начали появляться только в 1960-х. До этого люди создавали декор своими руками. На окна клеили вату, а также клали на подоконник. Снежинки вырезали из салфеток, старых газет или фольги и украшали дом.

На новогодний дождик привязывали вату, ее мочили и лепили на побеленный потолок. В школе на уроках труда детей учили делать украшения. В 1970-х появились искусственные елки, на них вешали игрушки в виде овощей, животных и героев мультфильмов.

"Голубой огонек" и "Ирония судьбы"

Большое значение на новогодние праздники имела телевизионная программа. Хотя и широкого выбора не было, так как работало всего несколько каналов. Обычно фильмов показывали немного, а под Новый год шли советские комедии, мультфильмы и концерты.

Никто не представлял Нового года без "Карнавальной ночи", "Иронии судьбы", "Голубого огонька" и "Морозка". Правда, некоторые телешоу повторялись из года в год, поэтому каждый знает их наизусть. Обязательным для просмотра было слово генсека перед курантами.

Главная елка

В СССР делали все, чтобы символом Нового года была не рождественская елка, а Дед Мороз и Снегурочка. После поздравлений генсеков весь город выходил на улицы к главной елке. Возле них обычно устанавливали статую Деда. Игрушки из больших городов передавались из поколения в поколение по меньшим городкам.

Каждый год появлялись новые атрибуты или символы прошлого года. На верхушке елки всегда устанавливали символ Союза – красную звезду. Полет Юлия Гагарина в космос оставил след на праздновании, поскольку в 1962 году возле елки на Майдане Независимости установили огромного космонавта.

Детские утренники

Главную елку СССР устанавливали в Кремле, но все граждане могли увидеть ее только по телевизору. Власти устраивали праздник для детей-отличников со всего Союза, правда, таких вундеркиндов определяли учителя и директора в школах. Этот праздник начали проводить в 1937 года, однако не все сообразительные дети смогли туда попасть.

Позже такие новогодние утренники начали организовывать и в домах культуры, и в школах. Детей наряжали в костюмы животных и мульпликационных героев. Школьники и дошкольники рассказывали стихи о сказочных зверях, не обходилось без дифирамбов Ленину и Сталину из детских уст.

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