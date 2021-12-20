Паяльник вместо плойки и универсальный 'вазелин': топ-9 странных 'секретов' красоты времен СССР

Во времена Советского союза на его огромной территории был тотальный дефицит. Не хватало хороших лекарств, одежды, обуви, предметов личной гигиены, мебели, строительных материалов, продуктов питания и, конечно, косметических средств. В те времена, импортная розовая помада или перламутровый лак могли вызвать полный восторг у дам и зависть у подружек, но так везло не всем и большинство советских женщин были вынуждены наводить марафет подручными средствами: паяльником, вазелином, мелками.

Как рассказал Вeauty, женщины, даже находясь за "железным занавесом" в условиях тотального дефицита, старались быть красивыми. Многим из них приходилось пользоваться для этого "бабушкиными" средствами, которые, как оказалось, "работают" и сейчас.

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Шампунь был дефицитом, а хороший шампунь и вовсе приравнивался к сокровищу. Но если в городе его можно было где-то купить, то в деревнях его появление в сельмагах могло вызвать настоящий фурор. И тогда не присматривались – для сухих или жирных волос он был, предназначался для блондинок или шатенок. Брали, что есть и по несколько флаконов.

Но, когда в деревню не завозили товар, с грязной головой не ходили. Женщины для этих целей использовали яйца. Желтком мыли волосы, им увлажняли локоны. А ополаскивали волосы подкисленной уксусом водой. Уксус сглаживает кутикулы волос и делает их более гладкими и блестящими, облегчает расчесывание и устраняет их наэлектризованность.

Кстати, пиво использовали вместо пенки для укладки: им смачивали пряди перед тем, как накрутить на бигуди.

В арсенале бьюти-средств для волос советских женщин была и перекись. Это был незаменимый продукт для тех, кто хотел стать блондинкой и для тех, кто осветлял волосы на руках или ногах.

Сделать это в салоне было трудным. Даже там ощущался дефицит красящих средств, а хорошие краски расходились "по своим".

Многим девушкам, желающим осветлить волосы приходилось тереть хозяйственное мыло, добавлять в него перекись в качестве окислителя и наносили эту дурно пахнущую смесь на волосы. Они осветлялись, но получались жесткими и выглядели, как мочалка. Поэтому в Советском Союзе в моде была стрижка боб-каре или паж. Таким образом приходилось срезать посеченные кончики.

Ну, а соком лимона брызгали на кончики волос, чтобы немного их осветлить.

Если очень хотелось выделиться, можно было покрасить одну или несколько прядей, например, в зеленый цвет. Здесь на помощь приходила зеленка.

Волшебный взгляд, густые ресницы и могли получиться исключительно при помощи туши "Ленинград". Еще ее называли плевалкой, так как она была густой, напоминала черный брусок и чтобы извлечь от нее пользу, необходимо было размягчить. Делали это женщины преимущественно плевком.

Выбора не было и часто ресницы после такой туши склеивались, на них образовывались комочки, они оставляли под глазами густые черные мазки, если прослезится или попасть под дождь.

Чтобы сделать ресницы густыми и объемными, перед нанесением второго слоя ресницы припудривали зубным порошком. Если ресницы слипались, их женщины разделяли иглой.

А стрелки, кстати, рисовали той же "плевалкой", лишь вооружившись кисточкой для рисования.

Детский крем у женщин был – от всего. Его смешивали с гримом "Театральный" и использовали как корректор, добавив чуть больше крема – как тональную основу. Им маскировали сыпь, угри, а также с помощью детского крема придавали лицу румянец. Для этого требовалось добавить в него помаду.

"Прелесть" – самый популярный и опять же дефицитный лак для волос всех советских женщин – с очень резким, неприятным запахом, но от этого не менее желанный для любой красавицы. Ведь в Советские времена не ценили простоту, а изысканность, в том числе в прическах. И чем сложнее была конструкция на голове, тем "божественнее" ощущала себя ее обладательница. А для этого требовался лак, много лака.

Когда его негде было достать, его делали из рентгеновских снимков. Их растворяли в ацетоне и этим лачили прически для максимальной фиксации. Такая укладка могла продержаться неделю!

А еще вместо лака для волос дома использовали спрей из сахара. Его просто растворяли в теплой воде и наносили на пряди.

Паяльник! Это еще один бабушкин рецепт красоты, которым пользовались все до 50-х. Тогда ни стайлеров, ни плоек, ни фенов с дифузорами не было. Собираясь на праздничный девушки завивали волосы на паяльник. Его надо было несильно нагреть, потом отключить из розетки и дальше накручивать волосы, как обычной плойкой. Получались тонкие локоны, как если бы вам сделали химию.

Чтобы избавиться от жирного блеска лица, приходилось пользоваться тальком (детской присыпкой). В случаях с особо жирной кожей – зубным порошком! Этот же зубной порошок использовали для чистки ванны и для мытья сковород.

Наши бабушки, чтобы добиться таких же скул, как у Мэрилин Монро, наносили на скулы вазелин. Им же смазывали губы и веки. Таким лайфхаком до сих пор пользуются модные визажисты.

Тени в советское время редко удавалось достать. Но женщины не отчаивались и отправлялись в обычный магазин, где продавались товары для рисования и покупали мелки. Да, те самые, которыми дети рисовали "классики" на асфальте. Их растирали в мелкий порошок и смешивали либо с водой, либо с тем же детским кремом и наносили на веки. Они скатывали в комочки, осыпались, но все равно выбора – не было.

Также женщины покупали наборы карандашей с мягким грифелем, который становился помощником в создании стрелок.

Несмотря на то, что в Советском Союзе дела с помадой обстояли получше, чем с чем либо другим, было всего два цвета - морковный и коричневый. Но наши женщины и тут нашли выход из положения, выводя новые оттенки у себя дома. Помада растворялась в ложке над конфоркой, потом в нее добавлялся перетертый мел или зубной порошок. От зубного порошка морковная помада становилась алой и даже бордовой!

И невозможно забыть про вечные спички, торчащие из тюбиков. Благодаря им удавалось достать остатки помады и нанести их на губы.

Как сообщал OBOZREVATEL, специалисты назвали наиболее популярные косметические средства времен СССР.