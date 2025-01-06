Пошел на войну 'по блату' и продолжает играть в 'Квартале': как изменился Александр Пикалов, который оскандалился орденом от Зеленского

После начала полномасштабного вторжения большое количество граждан Украины отказались от привычной жизни и присоединились к ВСУ, чтобы встать на защиту Родины. Решился на подобные изменения и автор "Студии Квартал 95" Александр Пикалов, который вступил в ряды Нацгвардии.

Видео дня

Однако служба не мешает актеру продолжать выступать на сцене, а, как отметил коллега знаменитости по цеху Евгений Кошевой, по мнению некоторых людей, на войну ему удалось попасть "по блату". OBOZ.UA расскажет, как изменился Александр Пикалов, который оскандалился из-за ордена от Зеленского.

О том, что 48-летний юморист решил служить в ВСУ, украинцам сообщил его товарищ Евгений Кошевой. В одном из интервью шоумен отметил, что двое участников команды "Студии Квартал 95", а именно Александр Пикалов и Вова Мартинец присоединились к Нацгвардии. Он отметил, что первому удалось вступить в военное формирование "по блату".

По словам Кошевого, его коллега пошел записаться в Нацгвардию, однако наткнулся на большую очередь. Тогда Пикалов имел достаточно ограниченное количество времени и много дел, поэтому не мог долго ждать в толпе и сказал, что хотел бы завершить необходимые процедуры в более быстром темпе. Актеру пошли на уступки, ведь он занимался волонтерством, однако это понравилось далеко не всем.

"Его без очереди пропустили. А кто-то сзади выкрикивает: "Нет, ну Квартал ох*рел, и на войну по блату", – рассказал Кошевой.

Спустя несколько месяцев Пикалов оскандалился наградой от Владимира Зеленского. Дело в том, что юморист, вместе с вышеупомянутым коллегой, получили орден "За заслуги "ІІІ степени "за укрепление украинской государственности, мужество и самоотверженность, проявленные в защите суверенитета и территориальной целостности Украины, весомый личный вклад в развитие различных сфер, отстаивание национальных нашего государства, добросовестное исполнение профессионального долга". Такое решение вызвало сильное возмущение украинского общества, на которое отреагировали в Офисе президента.

"Многочисленные концерты и выступления перед украинскими военными в действующих воинских частях в Николаеве, Харькове, Днепропетровской области и других городах, где проходят боевые действия (более 140 выступлений). Всесторонняя волонтерская поддержка наших защитников, благотворительные концерты в разных странах мира, средства с которых были перечислены на нужды ВСУ, медийная активность в защиту интересов нашего государства и т.п. – мощное медийное оружие на информационном фронте, которое очень важно для нашей общей победы в этой войне", – написали в пресс-службе ОП.

К тому же, стоит отметить, что после начала службы Александра Пикалова почти никогда не видели в военном снаряжении или с оружием в руках. Только в 2024 году он засветился в форме на одном из мероприятий в Киеве. Актер попал в кадр во время презентации лимитированной коллекции футбольных джерси ФК "Локомотив".

Кроме того, в течение длительного времени не было известно, к какой именно бригаде присоединился Пикалов, ведь эту информацию он не рассекречивал. Лишь в январе 2024-го народный депутат от "Европейской солидарности" Владимир Арьев сообщил: комик служит в Нацгвардии в Имиджево-издательском центре.

"Пикалов проходит "службу" в Имиджево-издательском центре Национальной гвардии. Не знаю, что он делает для имиджа НГУ и какие штуки для этого выдает, однако "служба" не мешает Пикалову гастролировать с "Кварталом" и еще получать в Нацгвардии "денежное обеспечение соответственно к инструкции", – отметил нардеп.

Кстати, актер действительно появляется на сцене с командой "Студии Квартал 95". На новогоднем концерте Пикалов участвовал в юмористическом выступлении творческого объединения.

Следует добавить, что юморист также основал свой благотворительный фонд. На сайте организации отмечено, что их главная цель: "Творить достойные общины, формируя солидарность в обществе, лелея христианское благочестие и используя для этого финансовые инструменты, социальные связи и информационные технологии".

Ранее OBOZ.UA рассказал, как сейчас живет Степан Казанин из "Квартала 95", который пропал из Instagram почти год назад.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber . Не ведитесь на фейки!