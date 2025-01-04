Родился в России, сын учился в Москве: как сейчас живет Степан Казанин из 'Квартала 95', который пропал из Instagram почти год назад

Актер "Студии Квартал-95" Степан Казанин смог построить успешную карьеру в Украине и полюбиться отечественным зрителям, несмотря на то, что родился и вырос в России. По словам 50-летнего юмориста, он давно "укоренился" в нашей стране, что прекрасно продемонстрировал после начала полномасштабного вторжения, присоединяясь к благотворительным инициативам.

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В течение многих лет вся семья комика проживает в Украине, однако его старший сын получал высшее образование в Москве. OBOZ.UA решил подробнее рассказать, как сейчас живет Степан Казанин, который уже почти год не показывается в социальных сетях.

Актер "Студии Квартал-95", настоящее имя которого Сергей Казанин, родился 19 декабря 1974 года в российском городе Надым Тюменской области. Еще со школьных лет он изъявлял желание выступать на сцене, поэтому в юном возрасте создал собственную команду КВН. После нескольких лет службы в армии Степан Казанин присоединился к юмористическому коллективу "Тамбовские волки", где играл с Валерием Жидковым. Со временем он принял участие в киевской лиге КВН, где познакомился с командой "Квартала 95" и начал новый этап в творческой карьере.

Во время одного из интервью, которое комик дал в 2013 году, он признался, что хотя и является уроженцем России, перестал следить за происходящими там событиями. Он отмечал: "Уже давно перевез семью в Украину. Настолько укоренился в этой стране, что уже не знаю, что происходит в России. Когда меня спрашивают, как там Россия, отвечаю: "Без понятия!" Тогда Казанин рассказывал, что мог приехать на родину только для того, чтобы навестить близких.

Однако старший сын актера не сразу разорвал связи с Россией. Он получал высшее образование на математическом факультете в Москве.

"Так случилось, что в Киеве сделали олимпиаду, и лучших пригласили к себе. Как я могу мешать? Удачи!" – объяснил юморист обучение наследника за пределами Украины.

Как сейчас живет Степан Казанин

24 февраля 2022 года кардинально изменила жизнь всех жителей Украины. Не стал исключением и Степан Казанин. Вместе с командой "Студии Квартал-95" он помогает эвакуировать детей с прифронтовых территорий. Артисты везут маленьких украинцев в Карпаты, чтобы они могли отдохнуть и спокойно наслаждаться жизнью без постоянных взрывов.

"С каждым днем количество эвакуированных детей увеличивается. Пока цифра достигает около 1000 детей, но мы продолжаем работать. И сейчас к нашей инициативе присоединились ОГА и ОВА, поэтому дела движутся в позитивную сторону", – поделился Степан Казанин.

К тому же, как отметил актер, великая война повлияла и на контент, создаваемый авторами "Студии Квартал-95". Артисты начали выступать в составе "Единого квартала", а на сцене показывают "больше семейных и душевных историй, меньше о войне, больше о жизни во время войны".

Хотя Степан Казанин радует аудиторию выступлениями на сцене, он почти не появляется в своих соцсетях. Последний пост артиста в Instagram, на который, кстати, подписан президент Украины Владимир Зеленский с официального аккаунта, был сделан почти год назад.

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