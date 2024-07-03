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Александр Пикалов из "Квартала 95", который служит в Нацгвардии, засветился на футбольном мероприятии в Киеве. Фото

Катерина Галущенко
Люди
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Александр Пикалов из 'Квартала 95', который служит в Нацгвардии, засветился на футбольном мероприятии в Киеве. Фото

Актер "Квартала 95", более известный по пародированию экс-президента Украины Виктора Януковича, Александр Пикалов неожиданно попал в фотоотчет футбольного события в Киеве. Артист был в военной форме, что указывает на его дальнейшую службу в Национальной гвардии, куда он вступил в первые месяцы полномасштабной войны РФ, но оружие не в руках так и не держал.

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Пикалов попал в кадр во время презентации лимитированной коллекции футбольных джерси ФК "Локомотив". Фотосъемка проходила на уничтоженной 23 января россиянами спортивной базе "Локомотив" в Киеве. Фотоотчет был опубликован в Facebook Клуба.

Александр Пикалов из "Квартала 95", который служит в Нацгвардии, засветился на футбольном мероприятии в Киеве. Фото

"Лимитированная серия футбольных джерси посвящена событиям 23 января 2024 года, когда российская ракета прямым попаданием уничтожила спортивную базу столичного Локомотива. Съемки дропа были проведены как раз на разрушенной локации", – отмечает футбольный клуб.

Александра Пикалова чуть ли не впервые с начала службы увидели в военной форме. Шоумен не активен в соцсетях, а в Instagram его последний пост датирован еще июнем 2022 года и в нем розыгрыш вышитой рубашки за донат.

Александр Пикалов из "Квартала 95", который служит в Нацгвардии, засветился на футбольном мероприятии в Киеве. Фото

Еще в апреле 2022 года он сообщал, что принял присягу и вступил в Нацгвардию, но номер своей бригады не называл. Уже в январе 2024 года народный депутат от "Европейской солидарности" Владимир Арьев сообщал, что тот служит там в Имиджево-издательском центре.

"А теперь о Квартале. Говорят, они не служат. Однако есть неплохо устроившийся один "кварталовец". Пикалов проходит "службу" в Имиджево-издательском центре Национальной гвардии. Не знаю что он делает для имиджа НГУ и какие штуки для этого издает, однако "служба" не мешает Пикалову гастролировать с Кварталом и получать в Нацгвардии "денежное обеспечение в соответствии с инструкцией", – отметил нардеп.

Александр Пикалов из "Квартала 95", который служит в Нацгвардии, засветился на футбольном мероприятии в Киеве. Фото

Еще в начале полномасштабной войны РФ Пикалов описывал свой рабочий день на фронте: "Мой день невероятный. Рано утром я просыпаюсь, жду команду, сажусь в волонтерский бус и еду туда, где меня ждут: с лекарствами, едой, бензином. Как обычные люди, так и военные. Сейчас я уже принял присягу и вступил в Национальную гвардию Украины".

Впоследствии комик Евгений Кошевой рассказывал, что в одной бригаде с Пикаловым служит коллега Владимир Мартынец.

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