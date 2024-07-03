Александр Пикалов из 'Квартала 95', который служит в Нацгвардии, засветился на футбольном мероприятии в Киеве. Фото

Актер "Квартала 95", более известный по пародированию экс-президента Украины Виктора Януковича, Александр Пикалов неожиданно попал в фотоотчет футбольного события в Киеве. Артист был в военной форме, что указывает на его дальнейшую службу в Национальной гвардии, куда он вступил в первые месяцы полномасштабной войны РФ, но оружие не в руках так и не держал.

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Пикалов попал в кадр во время презентации лимитированной коллекции футбольных джерси ФК "Локомотив". Фотосъемка проходила на уничтоженной 23 января россиянами спортивной базе "Локомотив" в Киеве. Фотоотчет был опубликован в Facebook Клуба.

"Лимитированная серия футбольных джерси посвящена событиям 23 января 2024 года, когда российская ракета прямым попаданием уничтожила спортивную базу столичного Локомотива. Съемки дропа были проведены как раз на разрушенной локации", – отмечает футбольный клуб.

Александра Пикалова чуть ли не впервые с начала службы увидели в военной форме. Шоумен не активен в соцсетях, а в Instagram его последний пост датирован еще июнем 2022 года и в нем розыгрыш вышитой рубашки за донат.

Еще в апреле 2022 года он сообщал, что принял присягу и вступил в Нацгвардию, но номер своей бригады не называл. Уже в январе 2024 года народный депутат от "Европейской солидарности" Владимир Арьев сообщал, что тот служит там в Имиджево-издательском центре.

"А теперь о Квартале. Говорят, они не служат. Однако есть неплохо устроившийся один "кварталовец". Пикалов проходит "службу" в Имиджево-издательском центре Национальной гвардии. Не знаю что он делает для имиджа НГУ и какие штуки для этого издает, однако "служба" не мешает Пикалову гастролировать с Кварталом и получать в Нацгвардии "денежное обеспечение в соответствии с инструкцией", – отметил нардеп.

Еще в начале полномасштабной войны РФ Пикалов описывал свой рабочий день на фронте: "Мой день невероятный. Рано утром я просыпаюсь, жду команду, сажусь в волонтерский бус и еду туда, где меня ждут: с лекарствами, едой, бензином. Как обычные люди, так и военные. Сейчас я уже принял присягу и вступил в Национальную гвардию Украины".

Впоследствии комик Евгений Кошевой рассказывал, что в одной бригаде с Пикаловым служит коллега Владимир Мартынец.

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